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Коалиция в бундестаге готова утвердить удвоение военной помощи Украине – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2023, 16:06
Коалиция в бундестаге готова утвердить удвоение военной помощи Украине – Reuters - Фото
Олаф Шольц (Фото - EPA)

Правящая коалиция Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем намерена поддержать удвоение ассигнований на военную помощь Украине на 2024 год. Об этом сообщает Reuters.

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"Политический источник" агентства сообщил, что правящая коалиция в принципе согласна поднять ассигнования на военную помощь Украине в 2024 году до 8 млрд евро.

Депутаты бундестага от СДПГ, Свободных демократов и Партии зеленых договорились максимально приблизить решение этого вопроса перед заседанием бюджетного комитета и нижней палаты парламента, которые намечены на 16 ноября, сообщил источник.

Он также отметил, что такое увеличение военных расходов также поднимет оборонные расходы Германии до 2,1% от ВВП, что соответствует обязательствам Германии как члена НАТО увеличить свой военный бюджет минимум до 2% от ВВП, и это может быть подано как еще один успех правящей коалиции.

В проекте федерального бюджета Германии на 2024 год на поддержку ВСУ было выделено 4 млрд евро. При этом Минобороны Германии оценивает только уже запланированные на 2024 год потребности в военной помощи Украине в 5,22 млрд евро.

Согласно публикации Bild от 11 ноября, министр обороны Германии Борис Писториус "посчитал, что так не пойдет" и потребовал дополнительно 5 млрд евро. Вчера также сообщалось, хотя и без подробностей, что коалиция готова в принципе поддержать такое увеличение военных расходов.

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Сергей Бережной
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