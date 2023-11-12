Коаліція у бундестазі готова затвердити подвоєння військової допомоги Україні – Reuters

Правляча коаліція Німеччини на чолі з канцлером Олафом Шольцем має намір підтримати подвоєння асигнувань на військову допомогу Україні на 2024 рік. Про це повідомляє Reuters.

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"Політичне джерело" агентства повідомило, що правляча коаліція в принципі згодна підняти асигнування на військову допомогу Україні в 2024 році до 8 млрд євро.

Депутати бундестагу від СДПН, Вільних демократів та Партії зелених домовилися максимально наблизити вирішення цього питання перед засіданням бюджетного комітету та нижньої палати парламенту, які намічені на 16 листопада, повідомило джерело.

Він також зазначив, що таке збільшення військових витрат також підніме оборонні витрати Німеччини до 2,1% ВВП, що відповідає зобов'язанням Німеччини як члена НАТО збільшити свій військовий бюджет мінімум до 2% ВВП, і це може бути подано як ще один успіх правлячої коаліції.

У проєкті федерального бюджету Німеччини на 2024 рік на підтримку ЗСУ було виділено 4 млрд євро. При цьому Міноборони Німеччини оцінює лише вже заплановані на 2024 рік потреби у військовій допомозі Україні в 5,22 млрд євро.

Згідно з публікацією Bild від 11 листопада, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус "вважав, що так не піде" і зажадав додатково 5 млрд євро. Вчора також повідомлялося, хоч і без подробиць, що коаліція готова в принципі підтримати таке збільшення військових витрат.

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20 жовтня Німеччина оголосила про нову військову допомогу Україні: у пакет увійшли три зенітні установки Gepard, розвідувальні дрони, техніка, димові та освітлювальні снаряди.

Прем'єр Шмигаль оголосив, що Укроборонпром та німецький збройовий концерн Rheinmetall створили спільне підприємство з обслуговування та ремонту західної техніки. ТОВ вже зареєстрували.

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