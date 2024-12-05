Кобахидзе заявил, что введение санкций говорит о "сложном положении украинской власти"

Премьер Грузии сказал, что в решении ввести санкции украинские власти не были независимыми

Ираклий Кобахидзе (Фото: Игорь Коваленко/EPA)

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что введение Киевом санкций против грузинских чиновников свидетельствует "о сложном положении украинской власти". Так он отреагировал на санкции, введенные президентом Владимиром Зеленским 5 декабря, цитирует местное медиа Interpressnews.

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"Введение санкций – это уже само по себе событие, говорящее о сложном положении украинской власти", – сказал Кобахидзе.

Он выразил мнение, что в решении ввести санкции против грузинских чиновников украинские власти не были независимыми.

Грузинский премьер добавил, что так "некоторые" пытаются максимально усложнить ситуацию для новой администрации в США по отношению к региону. Ухудшение отношений власти Украины и Грузии – одна из частей этого плана, подчеркнул он.

По словам Кобахидзе, правительство Грузии остается "в режиме односторонней дружбы с Украиной", потому что Грузии "дорогая дружественная страна и украинский народ".

"Поэтому какое бы решение ни приняли украинские власти, мы остаемся верны этой стране и ее народу. Мы солидарны с этой страной и этими людьми", – резюмировал он.