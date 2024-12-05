Кобахідзе заявив, що запровадження санкцій свідчить про "складне становище української влади"

Прем'єр Грузії сказав, що в рішенні запровадити санкції українська влада не була незалежною

Іраклі Кобахідзе (Фото: Igor Kovalenko/EPA)

Премʼєр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що запровадження Києвом санкцій проти грузинських посадовців свідчить "про складне становище української влади". Так він відреагував на санкції, запроваджені президентом Володимиром Зеленським 5 грудня, цитує місцеве медіа Interpressnews.

"Запровадження санкцій – це вже сама по собі подія, яка говорить про складне становище української влади", – сказав Кобахідзе.

Він висловив думку, що в рішенні запровадити санкції проти грузинських посадовців українська влада не була незалежною.

Грузинський прем'єр додав, що так "дехто" намагається максимально ускладнити ситуацію для нової адміністрації у США щодо регіону. Погіршення відносин влади України та Грузії — одна з частин цього плану, наголосив він.

За словами Кобахідзе, уряд Грузії залишається "в режимі односторонньої дружби з Україною", бо Грузії "дорога дружня країна та український народ".

"Тому яке б рішення не ухвалила українська влада, ми залишаємося вірними цій країні та її народу. Ми солідарні з цією країною і цими людьми", – резюмував він.