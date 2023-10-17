Командир 3 ОШБ Билецкий о сильных сторонах России: РЭБ, беспилотники, артиллерия и авиация

Командир 3 отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий заявил, что самое слабой стороной российской армии является пехота. Об этом он сообщил в интервью Украинской правде.

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По его словам, он не считает Россию простым врагом и не призывает расслабляться, но пехота — это самое слабое место россиян.

Он отметил, что враг "растет" по другим направлениях.

"Стали намного сильнее по радиоэлектронной борьбе, беспилотным системам, артиллерия достаточно качественная, авиацию стали намного эффективнее применять", — сказал Билецкий.

В контексте БПЛА "большой проблемой" военный назвал разведывательные беспилотники "Орлан" и дроны-камикадзе "Ланцет".

"По беспилотникам оперативно-тактического уровня россияне намного впереди нас — это "Орлан", ведет разведку, корректирует огонь, нам не удается качественно их глушить, сбивать их можно, но у нас дефицит противовоздушной обороны на фронте. Если висит в небе "Орлан", то делать ничего нельзя, так как сразу будет точный артобстрел", — заявил офицер.

Билецкий подчеркнул, что "Ланцетам" пока не найдено эффективное противодействие.

"Это беда нашей артиллерии, так как абсолютное большинство систем артиллерии поражают "Ланцеты". Мы сильнее в контроле линии столкновения, у нас много дронов Mavic, но по беспилотникам высшего класса они нас опережают", — резюмировал он.

8 августа появилось видео, как бойцы 110-й ОМБр вместе с контрразведкой СБУ уничтожили российскую группу операторов FPV-дронов на Авдеевском направлении.

7 сентября украинская аэроразведка показала уничтожение автомобиля российских оккупантов с прицепом, который, вероятно, использовали операторы беспилотников Zala – видео удара HIMARS.

12 сентября артиллерия сил обороны единичным ударом уничтожила пункт базирования российских операторов беспилотников "Ланцет".

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