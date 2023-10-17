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Командир 3 ОШБ Билецкий о сильных сторонах России: РЭБ, беспилотники, артиллерия и авиация

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 11:28
Командир 3 ОШБ Билецкий о сильных сторонах России: РЭБ, беспилотники, артиллерия и авиация - Фото
Андрей Билецкий (Фото: скриншот с видео)

Командир 3 отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий заявил, что самое слабой стороной российской армии является пехота. Об этом он сообщил в интервью Украинской правде.

По его словам, он не считает Россию простым врагом и не призывает расслабляться, но пехота — это самое слабое место россиян.

Он отметил, что враг "растет" по другим направлениях. 

"Стали намного сильнее по радиоэлектронной борьбе, беспилотным системам, артиллерия достаточно качественная, авиацию стали намного эффективнее применять", — сказал Билецкий.

В контексте БПЛА "большой проблемой" военный назвал разведывательные беспилотники "Орлан" и дроны-камикадзе "Ланцет". 

"По беспилотникам оперативно-тактического уровня россияне намного впереди нас — это "Орлан", ведет разведку, корректирует огонь, нам не удается качественно их глушить, сбивать их можно, но у нас дефицит противовоздушной обороны на фронте. Если висит в небе "Орлан", то делать ничего нельзя, так как сразу будет точный артобстрел", — заявил офицер.

Билецкий подчеркнул, что "Ланцетам" пока не найдено эффективное противодействие. 

"Это беда нашей артиллерии, так как абсолютное большинство систем артиллерии поражают "Ланцеты". Мы сильнее в контроле линии столкновения, у нас много дронов Mavic, но по беспилотникам высшего класса они нас опережают", — резюмировал он. 

  • 8 августа появилось видео, как бойцы 110-й ОМБр вместе с контрразведкой СБУ уничтожили российскую группу операторов FPV-дронов на Авдеевском направлении.
  • 7 сентября украинская аэроразведка показала уничтожение автомобиля российских оккупантов с прицепом, который, вероятно, использовали операторы беспилотников Zala – видео удара HIMARS.
  • 12 сентября артиллерия сил обороны единичным ударом уничтожила пункт базирования российских операторов беспилотников "Ланцет".

Смотрите также: HIMARS ударил по дроноводам ZALA на юге по наводке Сил спецопераций – видео

Дмитрий Гриниченко
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