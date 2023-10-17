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Командир 3 ОШБ Білецький про сильні сторони Росії: РЕБ, безпілотники, артилерія та авіація

Этот материал также доступен на русском
17.10.2023, 11:28
Командир 3 ОШБ Білецький про сильні сторони Росії: РЕБ, безпілотники, артилерія та авіація - Фото
Андрій Білецький (Фото: скриншот з відео)

Командир 3 окремої штурмової бригади Андрій Білецький заявив, що найслабшою стороною російської армії є піхота. Про це він повідомив в інтерв'ю Українській правді.

За його словами, він не вважає Росію простим ворогом і не закликає розслаблятися, але піхота — найслабше місце росіян.

Він зазначив, що ворог "зростає" за іншими напрямками.

"Стали набагато сильнішими у радіоелектронній боротьбі, безпілотних системах, артилерія досить якісна, авіацію стали набагато ефективніше застосовувати", — сказав Білецький.

У контексті БПЛА "великою проблемою" військовий назвав розвідувальні безпілотники "Орлан" та дрони-камікадзе "Ланцет".

"Щодо безпілотників оперативно-тактичного рівня росіяни набагато попереду нас – це "Орлан", веде розвідку, коригує вогонь, нам не вдається якісно їх глушити, збивати їх можна, але у нас дефіцит протиповітряної оборони на фронті. Якщо висить у небі "Орлан", то робити нічого не можна, оскільки одразу буде точний артобстріл", – заявив офіцер.

Білецький наголосив, що "Ланцетам" поки не знайдено ефективної протидії.

"Це біда нашої артилерії, тому що абсолютна більшість систем артилерії уражаються "Ланцетами". Ми сильніші в контролі лінії зіткнення, у нас багато дронів Mavic, але у безпілотниках вищого класу вони нас випереджають", – резюмував він.

  • 8 серпня з'явилося відео, як бійці 110-ї ОМБр разом із контррозвідкою СБУ знищили російську групу операторів FPV-дронів на Авдіївському напрямку.
  • 7 вересня українська аеророзвідка показала знищення автомобіля російських окупантів із причепом, який, імовірно, використали оператори безпілотників Zala – відео удару HIMARS.
  • 12 вересня артилерія сил оборони поодиноким ударом знищила пункт базування російських операторів безпілотників "Ланцет".

Дивіться також: HIMARS вдарив по дроноводах ZALA на півдні за наведенням Сил спецоперацій – відео

Дмитро Гриниченко
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