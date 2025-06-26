Командир батальона "Свобода" о перемирии: Нужно готовить позиции к новым атакам России
Перемирие с Россией может быть как выгодно, так и невыгодно для Украины. Желательно использовать его для укрепления имеющихся позиций и подготовки к новому вероятному наступлению россиян. Об этом в интервью LIGA.net рассказал командир батальона "Свобода" подполковник Петр Кузик.
Он отметил, что если Украина будет с надеждой ожидать мирных переговоров, то перемирие ей не будет на пользу. Враг сможет накопить силы и подготовиться к новым атакам.
"Я бы использовал перемирие для того, чтобы заминировать позиции, укрепить блиндажи. Если бы разрешили подвезти технику, то залил бы все бетоном, или перекрыл бы там от бревен до каких-то плит. Заминировал бы так, чтобы у меня мыши взрывались, накопил бы боеприпасы, пристрелял бы все. Привез бы много дронов на позиции", – сказал Кузик.
Если бы все закончилось мирно, то, по словам командира батальона, он бы показал карту минирования и отдал приказ всё убрать. Но если бы мир не был достигнут, и враг начал бы снова атаковать, то Силы обороны были бы в выгодном положении.
Военный отметил, что у россиян годами культивировалась ненависть к Украине посредством пропаганды, поэтому не стоит надеяться на скорый мир.
"Это черти, в смысле, они сошли с ума. Они выглядят прилично, но сошли с ума. И питать какие-то иллюзии, что с ними можно договориться, это надо быть идиотом... Мы имеем дело с безумной нацией, деградированной специально", – отметил Кузик.
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