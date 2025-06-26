Командир батальона "Свобода" о перемирии: Нужно готовить позиции к новым атакам России

Подполковник считает, что не стоит надеяться на скорый мир с Россией, а нужно готовиться к новым атакам

Петр Кузик (Фото: батально "Свобода")

Перемирие с Россией может быть как выгодно, так и невыгодно для Украины. Желательно использовать его для укрепления имеющихся позиций и подготовки к новому вероятному наступлению россиян. Об этом в интервью LIGA.net рассказал командир батальона "Свобода" подполковник Петр Кузик.

Он отметил, что если Украина будет с надеждой ожидать мирных переговоров, то перемирие ей не будет на пользу. Враг сможет накопить силы и подготовиться к новым атакам.