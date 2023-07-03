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Командующий ДШВ: Наступаем на юге и востоке, у ВСУ технологическое превосходство над РФ

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2023, 08:53
Командующий ДШВ: Наступаем на юге и востоке, у ВСУ технологическое превосходство над РФ - Фото
Максим Миргородский (Фото: Житомирский облсовет)

Командующий Десантно-штурмовыми войсками Максим Миргородский заявил, что Вооруженные Силы Украины имеют технологическое превосходство над россиянами.

По его словам, подразделения ДШВ успешно ведут боевые действия на главных направлениях фронта и каждый день продвигаются вперед — это восточное и южное направления. 

Он отметил, что благодаря западным вооружениям украинские воины имеют технологическое превосходство над врагом, а бойцы хорошо обучены и подготовлены, в том числе и за границей. 

Миргородский заявил, что десантники на высоком уровне освоили иностранные вооружения — это бронетанковая техника, артиллерия, стрелковое оружие, коллективное вооружение и разные технические средства. 

  • 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
  • В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления.

Читайте также: Генштаб: Россия наступает на Серебрянский лес под Кременной, обороняется на юге – карта

Дмитрий Гриниченко
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