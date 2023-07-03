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Командувач ДШВ: Наступаємо на півдні та сході, у ЗСУ технологічна перевага над росіянами

Этот материал также доступен на русском
03.07.2023, 08:53
Командувач ДШВ: Наступаємо на півдні та сході, у ЗСУ технологічна перевага над росіянами - Фото
Максим Миргородський (Фото: Житомирська облрада)

Командувач Десантно-штурмовими військами Максим Миргородський заявив, що Збройні Сили України мають технологічну перевагу над росіянами.

За його словами, підрозділи ДШВ успішно ведуть бойові дії на головних напрямках фронту і щодня просуваються вперед — це східний та південний напрямки.

Він зазначив, що завдяки західним озброєнням українські воїни мають технологічну перевагу над ворогом, а бійці добре навчені та підготовлені, зокрема й за кордоном.

Миргородський заявив, що десантники на високому рівні освоїли іноземні озброєння — це бронетанкова техніка, артилерія, стрілецька зброя, колективне озброєння та різні технічні засоби.

  • 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
  • У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.
  • Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу.

Читайте також: Генштаб: Росія наступає на Серебрянський ліс під Кремінною, обороняється на півдні – карта

Дмитро Гриниченко
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