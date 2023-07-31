Командующий Нацгвардией: Крым за один бросок не возьмем. Найдем лазейку и будет прорыв
Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко заявил, что Силы обороны рано или поздно найдут слабое место в обороне россиян и осуществят прорыв. Об этом он сообщил в интервью Украинской правде.
"Если мы идем вперед, это уже результат. То есть все же помнят ту операцию на Изюмском направлении и думают, что так оно будет. Но нет, так не бывает. Для нас каждый метр — это уже результат", — сказал Пивненко.
Военачальник заявил, что в один момент произойдет прорыв на одном из направлений.
"И не факт, что это будет там, где все думают. Мы найдем лазейку и зайдем. И они лишатся многих наших территорий. Мы знаем, что у нас нет выхода — мы дойдем до границ 1991 года. На это нужно время", — резюмировал он.
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- Глава Пентагона убежден: У ВСУ достаточно возможностей для продолжения контрнаступления.
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