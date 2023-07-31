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Командующий Нацгвардией: Крым за один бросок не возьмем. Найдем лазейку и будет прорыв

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2023, 13:21
Командующий Нацгвардией: Крым за один бросок не возьмем. Найдем лазейку и будет прорыв - Фото
Александр Пивненко (Фото: НГУ)

Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко заявил, что Силы обороны рано или поздно найдут слабое место в обороне россиян и осуществят прорыв. Об этом он сообщил в интервью Украинской правде.

По его словам, не стоит ожидать, что Вооруженные Силы Украины дойдут до Крыма "за один бросок", однако наступление продолжается и оккупантов еще ожидают "сюрпризы". 

"Если мы идем вперед, это уже результат. То есть все же помнят ту операцию на Изюмском направлении и думают, что так оно будет. Но нет, так не бывает. Для нас каждый метр — это уже результат", — сказал Пивненко.

Военачальник заявил, что в один момент произойдет прорыв на одном из направлений. 

"И не факт, что это будет там, где все думают. Мы найдем лазейку и зайдем. И они лишатся многих наших территорий. Мы знаем, что у нас нет выхода — мы дойдем до границ 1991 года. На это нужно время", — резюмировал он.

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Дмитрий Гриниченко
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