Командувач Нацгвардії про наступ: Крим за один кидок не візьмемо. Знайдемо лазівку і буде прорив

Командувач Національної гвардії Олександр Півненко заявив, що Сили оборони рано чи пізно знайдуть слабке місце в обороні росіян і здійснять прорив. Про це він повідомив в інтерв'ю Українській правді.

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За його словами, не варто очікувати, що Збройні Сили України дійдуть до Криму "за один кидок", проте наступ триває, і окупантів ще чекають "сюрпризи".

"Якщо ми йдемо вперед, це вже результат. Тобто всі ж пригадують ту операцію на Ізюмському напрямку і думають, що так воно буде. Але ні, так не буває. Для нас кожен метр — це вже результат", — сказав Півненко.

Воєначальник заявив, що в один момент відбудеться прорив на одному з напрямків.

"І не факт, що це буде там, де всі думають. Ми знайдемо лазівку і зайдемо. І вони втратять багато наших територій. Ми знаємо, що у нас немає виходу — ми дійдемо до кордонів 1991 року. На це потрібен час", — резюмував він.

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