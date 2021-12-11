Командующий ООС: После удара Bayraktar враг понял – безнаказанными его действия не будут
Боевики гибридной армии РФ поняли после удара украинского беспилотника Byraktar, что их действия не будут оставаться безнаказанными. Об этом в интервью DW заявил командующий операцией объединенных сил Александр Павлюк.
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Он рассказал, что Украина была вынуждена применить Baraktar, поскольку оккупанты в нарушение минских соглашений 12 часов обстреливали украинские позиции из артиллерии калибра 122-мм и 155-мм
"После того, как у нас были погибшие и раненые, у нас не было времени подтягивать артиллерию, которая у нас отведена. Было принято решение о применении Bayraktar. Это было успешно сделано и противник понял, что безнаказанно он дальше действовать не сможет", – сказал Павлюк.
По словам командующего ООС, с тех пор Bayraktar используют для разведки на отдалении, не пересекая линию разграничения.
"Они используются, чтобы наблюдать за противником. Потому что им на все наши договоренности глубоко наплевать", – отметил Павлюк.
- 26 октября в ответ на обстрел боевиков и гибель украинского военного ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов.
- В МИД Германии и Франции выразили "обеспокоенность" применением Украиной Bayraktar на Донбассе. В посольстве США призвали стороны соблюдать прекращение огня, но добавили, что действия оккупантов привели к эскалации. Кремль начал угрожать "дестабилизацией ситуации"
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ продолжит применять беспилотники против пророссийских боевиков.
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