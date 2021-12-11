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Командующий ООС: После удара Bayraktar враг понял – безнаказанными его действия не будут

Цей матеріал також доступний українською
11.12.2021, 12:43
Командующий ООС: После удара Bayraktar враг понял – безнаказанными его действия не будут - Фото
Александр Павлюк (скриншот видео Радио Свобода)

Боевики гибридной армии РФ поняли после удара украинского беспилотника Byraktar, что их действия не будут оставаться безнаказанными. Об этом в интервью DW заявил командующий операцией объединенных сил Александр Павлюк.

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Он рассказал, что Украина была вынуждена применить Baraktar, поскольку оккупанты в нарушение минских соглашений 12 часов обстреливали украинские позиции из артиллерии калибра 122-мм и 155-мм

"После того, как у нас были погибшие и раненые, у нас не было времени подтягивать артиллерию, которая у нас отведена. Было принято решение о применении Bayraktar. Это было успешно сделано и противник понял, что безнаказанно он дальше действовать не сможет", – сказал Павлюк.

По словам командующего ООС, с тех пор Bayraktar используют для разведки на отдалении, не пересекая линию разграничения.

"Они используются, чтобы наблюдать за противником. Потому что им на все наши договоренности глубоко наплевать", – отметил Павлюк.

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Марк Сировой
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