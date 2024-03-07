Командующий Сухопутных войск: Инструкторов мы отправляем на фронт, обучать должны опытные

Александр Павлюк (Фото: скриншот с видео)

Командующий Сухопутных войск Александр Павлюк заявил, что обучать мобилизованных должны люди с боевым опытом, которые понимают реалии и потребности войны. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, обучение является непростым процессом, так как есть учебные центры, в которые в начале большой войны в день прилетало по 20-30 ракет.

"Мы сейчас вынуждены рассредоточить войска по всей стране и не можем полностью использовать мощности учебных центров. Учить людей должны военные с боевым опытом, они больше понимают реальности и потребности войны", — сказал Павлюк.

Он отметил, что инструкторов без боевого опыта командование отправляет на фронт, чтобы они его получили.

"Для победы нам нужны подготовленные и обученные резервы, чтобы использовать их в нужное время. Мы делаем все, чтобы сохранить людей, это не всегда получается, война очень жестокая. Бригады восстанавливают за три месяца и они снова будут готовы к выполнению задач", — заявил военачальник.

Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Впрочем, некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих поправок.

О том, как прорабатывал законопроект профильный комитет, – читайте здесь.

27 февраля председатель Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации до второго чтения – народные избранники должны обработать более 4000 правок.

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