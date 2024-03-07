Командувач Сухопутних військ: Інструкторів ми відправляємо на фронт, навчати повинні досвідчені

Олександр Павлюк (Фото: ЗСУ)

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що навчати мобілізованих мають люди з бойовим досвідом, які розуміють реалії та потреби війни. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, навчання є непростим процесом, оскільки є навчальні центри, до яких на початку великої війни на день прилітало по 20-30 ракет.

"Ми зараз змушені розосередити війська по всій країні й не можемо повністю використовувати потужності навчальних центрів. Вчити людей мають військові з бойовим досвідом, вони більше розуміють реальність та потреби війни", – сказав Павлюк.

Він наголосив, що інструкторів без бойового досвіду командування відправляє на фронт, щоб вони його здобули.

"Для перемоги нам потрібні підготовлені та навчені резерви, щоб використовувати їх у потрібний час. Ми робимо все, щоб зберегти людей, це не завжди виходить, війна дуже жорстока. Бригади відновлюють за три місяці, і вони знову будуть готові до виконання завдань", – заявив воєначальник.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок.

Про те, як опрацьовував законопроєкт профільний комітет, читайте тут.

27 лютого голова Комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 правок.

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