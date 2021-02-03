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Комитет Рады по нацбезопасности поддержал санкции против NewsOne, ZIK и 112

03.02.2021, 16:39
Комитет Рады по нацбезопасности поддержал санкции против NewsOne, ZIK и 112 - Фото
Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и ряда телеканалов. Об этом сообщила в Facebook заместитель председателя комитета, народный депутат от фракции Слуга народа Марьяна Безугла.

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Нардеп отметила, что комитет единогласно одобрил решение СНБО о санкциях против каналов из так называемого пула Виктора Медведчука – NewsOne, ZIK и 112.

Читайте также: Уголь из ОРДЛО. Названа причина санкций против владельца телеканалов 112 и NewsOne и Zik

Наталия Медведева
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Тарас Козак санкции NewsOne виктор медведчук ZIK 112

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