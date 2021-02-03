Комитет Рады по нацбезопасности поддержал санкции против NewsOne, ZIK и 112
03.02.2021, 16:39
Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и ряда телеканалов. Об этом сообщила в Facebook заместитель председателя комитета, народный депутат от фракции Слуга народа Марьяна Безугла.
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Нардеп отметила, что комитет единогласно одобрил решение СНБО о санкциях против каналов из так называемого пула Виктора Медведчука – NewsOne, ZIK и 112.
- В ночь на 3 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Козака и его телеканалов, которые входят в так называемый пул Медведчука.
- Зеленский объяснил миру это "тяжелое решение". В СБУ рассказали, где заканчивается свобода слова. В ОПЗЖ пригрозили Зеленскому импичментом.
- В Минкультуры решили попросить YouTube заблокировать каналы Медведчука.
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