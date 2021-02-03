Комитет Рады по нацбезопасности поддержал санкции против NewsOne, ZIK и 112

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и ряда телеканалов. Об этом сообщила в Facebook заместитель председателя комитета, народный депутат от фракции Слуга народа Марьяна Безугла.

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Нардеп отметила, что комитет единогласно одобрил решение СНБО о санкциях против каналов из так называемого пула Виктора Медведчука – NewsOne, ZIK и 112.

В ночь на 3 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Козака и его телеканалов, которые входят в так называемый пул Медведчука.

Зеленский объяснил миру это "тяжелое решение". В СБУ рассказали, где заканчивается свобода слова. В ОПЗЖ пригрозили Зеленскому импичментом.

В Минкультуры решили попросить YouTube заблокировать каналы Медведчука.

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Наталия Медведева

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