Комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней

Иллюстративное изображение (Фото: Верховная Рада)

Комитет Совета по национальной безопасности, обороне и разведке рекомендовал продлить военное положение и мобилизацию в Украине еще на 90 дней. Соответствующие законопроекты №10456 и №10457 были зарегистрированы на сайте Верховной Рады 5 февраля. Об этом сообщил первый заместитель руководителя парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Накануне президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения – предлагает продлить их на 90 дней до 14 мая 2024 года.

По данным нардепа, 6 февраля 18 голосами "за" решение о продлении действия военного положения было единогласно принято.

Предлагается продлить военное положение и мобилизацию в Украине с 14 февраля 2023 года, на 90 дней – соответственно до 13 мая 2024 года. Далее для продолжения нужно одобрение парламента, где голосование запланировано уже сегодня.

С начала полномасштабного российского вторжения, военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлевали уже неоднократно. Это будет уже десятое такое голосование парламента с начала большой войны.

Сначала президент Украины подписывает два указа, затем их подают на утверждение в Верховную Раду. После чего их рассматривает Комитет по вопросам обороны, а затем голосование в зале. В итоге президент подписывает законы об утверждении своего указа.

8 ноября Верховная Рада продлила военное положение в Украине на 90 дней – до 14 февраля 2024 года, а также согласовала продолжение общей мобилизации на такой же период.

Читайте также: Минобороны о санкциях для уклонистов: Хотелось бы. Это необходимо для обеспечения демобилизации