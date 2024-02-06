Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації в Україні на 90 днів
Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні ще на 90 днів. Відповідні законопроєкти №10456 та №10457 були зареєстровані на сайті Верховної Ради 5 лютого. Про це повідомив перший заступник керівника парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Напередодні президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану – пропонує продовжити їх на 90 днів до 14 травня 2024 року.
За даними нардепа, 6 лютого 18 голосами "за" рішення щодо продовження дії воєнного стану було одноголосно ухвалено.
Пропонується продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні з 14 лютого 2023 року, на 90 днів – відповідно до 13 травня 2024 року. Далі для продовження потрібно схвалення парламенту, де голосування заплановано вже сьогодні.
Від початку повномасштабного російського вторгнення, воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжували вже неодноразово. Це буде вже десяте таке голосування парламенту з початку великої війни.
Спочатку президент України підписує два укази, потім їх подають на затвердження до Верховної Ради. Після чого їх розглядає Комітет із питань оборони, а потім голосування в залі. В підсумку президент підписує закони про затвердження свого указу.
- 8 листопада Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні на 90 днів – до 14 лютого 2024 року, а також погодила продовження загальної мобілізації на такий самий період.
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