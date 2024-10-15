Комплексы "Пульстрон" помогли уничтожить сотни единиц техники РФ на $200 млн – инфографика

Комплексы используются на Кураховском, Покровском, Курском и Купянском направлениях

"Пульстрон (Фото: АЗС "Окко")

За пять месяцев пять комплексов "Пульстрон" в составе Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожили российскую технику на общую сумму около $200 млн. Об этом LIGA.net сообщил Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым".

Подразделениям ДШВ удалось уничтожить 110 единиц бронетехники и артиллерии и 115 транспортных средств оккупантов. Комплексы активно используются на таких направлениях, как Кураховское, Купянское, Курское и Покровское.

"Пульстроны" приобрели в рамках проекта "ОКО ЗА ОКО 3" – третьей совместной инициативы сети автозаправочных станций "ОККО" и фонда "Вернись живым". В этот раз проект направлен на укомплектование рот ударных беспилотных авиационных комплексов в составе ДШВ.

Заместитель директора фонда Олег Карпенко рассказал, что роты ударных беспилотных авиационных комплексов в составе ДШВ – это современные подразделения, которые могут выполнять полный цикл боевых задач.

"Новая техника значительно повышает эффективность операций: от обнаружения врага до контрбатарейной борьбы и разминирования", — подчеркнул Карпенко.

"Пульстрон" – это боевой комплекс для разведки и уничтожения противника, в состав которого входит более 40 единиц оружия и техники стоимостью 50 млн грн. Это, в частности, FPV-дроны с боевыми частями разного радиуса действия, ударные беспилотники класса "бомбер", разведывательные дроны, а также пикапы, рации, приборы ночного видения.

Комплексы передают ротам ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБАК), действующих в составе ДШВ. Эти военные формирования способны осуществлять полный цикл боевых операций: выявление врага, отслеживание его логистики, сопровождение, уничтожение, отражение штурмов, контрбатарейная борьба, уничтожение фортификационных сооружений, разминирование и многое другое.

Инфографика: Вернись живым

Инфографика: Вернись живым

Инфографика: Вернись живым