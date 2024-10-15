Комплекси "Пульстрон" допомогли знищити дві сотні одиниць техніки РФ на $200 млн – інфографіка

Комплекси використовуються на Курахівському, Покровському, Курському та Куп'янському напрямках

"Пульстрон" (Фото: АЗС "Окко")

За п’ять місяців п’ять комплексів "Пульстрон" у складі Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили російську техніку на загальну суму майже $200 млн. Про це LIGA.net повідомив Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим".

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Підрозділам ДШВ вдалося знищити 110 одиниць бронетехніки й артилерії та 115 транспортних засобів окупантів. Комплекси активно використовуються на таких напрямках, як Курахівський, Куп’янський, Курський та Покровський.

"Пульстрони" придбали у межах проєкту "ОКО ЗА ОКО 3" – третьої спільної ініціативи мережі автозаправних станцій "ОККО" та фонду "Повернись живим". Цього разу проєкт спрямований на укомплектування рот ударних безпілотних авіаційних комплексів у складі ДШВ.

Заступник директора фонду Олег Карпенко розповів, що роти ударних безпілотних авіаційних комплексів у складі ДШВ – це сучасні підрозділи, які можуть виконувати повний цикл бойових завдань.

"Нова техніка значно підвищує ефективність операцій: від виявлення ворога до контрбатарейної боротьби та розмінування", – наголосив Карпенко.

"Пульстрон" – це бойовий комплекс для розвідки й знищення противника, до складу якого входить понад 40 одиниць зброї та техніки вартістю 50 млн грн. Це, зокрема, FPV-дрони з бойовими частинами різного радіуса дії, ударні безпілотники класу "бомбер", розвідувальні дрони, а також пікапи, рації, прилади нічного бачення.

Комплекси передають ротам ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБАК), що діють у складі ДШВ. Ці військові формування здатні здійснювати повний цикл бойових операцій: виявлення ворога, відстеження його логістики, супровід, знищення, відбиття штурмів, контрбатарейна боротьба, знищення фортифікаційних споруд, розмінування та багато іншого.

Інфографіка: Повернись живим

Інфографіка: Повернись живим

Інфографіка: Повернись живим