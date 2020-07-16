Конфликт Слончака с полицией. Дело о вождении Костенко в нетрезвом виде закрыли

Суд решил, что оснований для привлечения водителя автомобиля Людмилы Костенко к админответственности за вождение в пьяном виде нет

Районный суд Киева освободил от ответственности депутата столичного городского совета Людмилу Костенко, которая находилась за рулем автомобиля во время потасовки заместителя главы Киевского горсовета Владимира Слончака с патрульной полицией. Тогда патрульные установили, что она вела автомобиль в нетрезвом состоянии. Суд посчитал иначе - постановление о закрытии дела уже вступило в силу.

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1 июля Соломенский районный суд столицы рассмотрел дело о вождении автомобиля депутатом Киевского горсовета Людмилой Костенко в нетрезвом состоянии. В постановлении суда указывается, что вечером 26 апреля она была за рулем машины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при этом от прохождения теста на алкоголь она отказалась.

По словам Костенко, она вела автомобиль, не будучи пьяной, но от прохождения осмотра действительно отказалась, поскольку "на месте остановки было много сотрудников полиции", а сама она "находилась в стрессовом и истощенном состоянии".

По результатам рассмотрения дела суд принял решение закрыть производство по Людмиле Костенко, передав дело на рассмотрение трудовому коллективу компании "Пита-хлеб", где та работает экономистом. Свое решение суд объяснил, тем что фигурантка дела положительно характеризуется по месту работы, а "Пита-хлеб" готова взять ее на поруки.

По данным из Реестра судебных решений постановление обжаловано не было и вступило в силу 13 июля.

26 апреля в столице задержали замглавы Киевского горсовета Владимира Слончака: во время проверки автомобиля он напал на патруль.

На следующий день Слончак был уволен со своей должности, а в сети появилось видео его потасовки с патрульными полицейскими, остановившими автомобиль, в котором он ехал. Тогда же сообщалось, что за рулем машины по данным источника была депутат Киевского горсовета Людмила Костенко.

28 апреля Соломенский районный суд Киева отправил Владимира Слончака под домашний арест.

Дарья Мостовая

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