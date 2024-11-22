Конгрессмен-республиканец МакКол считает, что поддержка Украины сохранится и при Трампе

Майкл МакКол (Фото: Shawn Thew/EPA)

Поддержка Украины со стороны США сохранится при администрации новоизбранного президента Дональда Трампа и нового состава Конгресса, ведь Вашингтон "не может позволить" себе проиграть эту войну, учитывая последствия в Европе и других частях света. Такое мнение высказал глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл МакКол, передает Голос Америки.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Мы не можем себе позволить проиграть эту битву", – сказал МакКол, выступая на панельной дискуссии Атлантического совета в Вашингтоне.

Он добавил, что Китай следит за тем, что Россия делает в Украине, и реакцией союзников. МакКол утверждает, что слабость этой реакции может спровоцировать агрессивные действия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Конгрессмен подчеркнул, что поддерживает желание действующего президента США Джо Байдена предоставить Украине как можно больше оружия из пакета, принятого Конгрессом весной. Он также подчеркнул, что приветствует недавнюю отмену ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов по военным объектам вглубь России.

В своем выступлении в Атлантическом совете МакКол признал, что вопрос дальнейшего выделения помощи Украине будет предметом "интенсивных дебатов" в новом составе Конгресса, который приступит к работе в начале следующего года.

"Я не могу врать об этом, и, конечно, хочу быть честным, что будут очень интенсивные дебаты в новом Конгрессе", – сказал МакКол.

Он объяснил, что могут быть разные варианты, как предоставить дальнейшее финансирование Украине.

В частности, он упомянул о ссудах и возможности ленд-лиза, подобно тому, как оружие выделялось Великобритании во время Второй мировой войны, а затем значительная часть этих ссуд была списана.

28 октября 2024 года Financial Times сообщило, что Трамп может заморозить войну в Украине и возложить ответственность за гарантии безопасности на Европу.

4 ноября Politico писало, что помощь Украине может прекратиться сразу после возвращения Трампа в Белый дом.

14 ноября Bloomberg писало, что Европа обращается с последним призывом к администрации Байдена усилить американскую поддержку Украины, чтобы максимально укрепить позицию Киева до истечения его президентского срока в январе.