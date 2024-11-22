Конгресмен-республіканець МакКол вважає, що підтримка України збережеться і за Трампа

Майкл МакКол (Фото: Shawn Thew/EPA)

Підтримка України з боку США збережеться за адміністрації новообраного президента Дональда Трампа та нового складу Конгресу, адже Вашингтон "не може дозволити" собі програти цю війну з огляду на наслідки в Європі та інших частинах світу. Таку думку висловив голова Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Майкл МакКол, передає Голос Америки.

"Ми не можемо собі дозволити програти цю битву", – сказав МакКол, виступаючи на панельній дискусії Атлантичної ради у Вашингтоні.

Він додав, що Китай стежить за тим, що Росія робить в Україні, та за реакцією союзників. МакКол стверджує, що слабкість цієї реакції може спровокувати агресивні дії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Конгресмен наголосив, що підтримує бажання чинного президента США Джо Байдена надати Україні якомога більше зброї з пакета, який Конгрес ухвалив навесні. Він також наголосив, що вітає нещодавнє скасування обмежень на використання далекобійної зброї для ударів по військових об'єктах вглиб Росії.

У своєму виступі в Атлантичній раді МакКол визнав, що питання подальшого виділення допомоги Україні буде предметом "інтенсивних дебатів" у новому складі Конгресу, який стане до роботи на початку наступного року.

"Я не можу брехати про це, і, звичайно, хочу бути чесним, що будуть дуже інтенсивні дебати у новому Конгресі", – сказав МакКол.

Він пояснив, що можуть бути різні варіанти, як надати подальше фінансування Україні.

Зокрема, він згадав про позики та можливість лендлізу, подібно до того, як зброя виділялася Великій Британії під час Другої світової війни, а потім значна частина цих позик була списана.

28 жовтня 2024 року Financial Times повідомило, що Трамп може заморозити війну в Україні та покласти відповідальність за гарантії безпеки на Європу.

4 листопада Politico писало, що допомога Україні може припинитися відразу після повернення Трампа до Білого дому.

14 листопада Bloomberg писало, що Європа звертається з останнім закликом до адміністрації Байдена посилити американську підтримку України, щоб максимально зміцнити позицію Києва до закінчення його президентського терміну в січні.