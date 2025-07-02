Конгрессмен США призвал Трампа провести брифинг по поводу приостановки помощи Украине
Конгрессмен-республиканец от США Брайан Фицпатрик призвал президента США Дональда Трампа провести срочный брифинг для конгрессменов по поводу ситуации с поставками помощи Украине. Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Facebook.
Фицпатрик заявил, что обеспокоен новостями о том, что США приостановили поставки Украине уже согласованной помощи в условиях, когда РФ продолжает летнюю наступательную кампанию и усилила воздушные удары по тылу.
"Хотя США необходимо укреплять свою оборонно-промышленную базу внутри страны, мы должны и обязаны одновременно оказывать жизненно важную помощь нашим союзникам, которые защищают свою свободу от варварского вторжения диктаторов. Не делать и того, и другого – неприемлемо", – пишет конгрессмен.
Он подчеркнул, что Украина борется не только за свою свободу, но и за весь демократический мир.
"Сейчас решающий момент: на храбрость Украины нужно и дальше реагировать действиями, и США должны сохранить лидирующую роль… В защите свободы не может быть полумер", – подчеркнул республиканец.
"С уважением прошу срочного брифинга Белого дома и Министерства обороны по поводу последних пересмотров Пентагоном наших запасов оружия и боеприпасов, а также решения о приостановке критически необходимой и спасающей жизни военной помощи Украине", – заключил Фицпатрик.
- 2 июля стало известно, что Пентагон приостановил поставки в Украину некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что арсеналы США стали слишком малы.
- В тот же день посол США в НАТО Мэтью Уитакер, комментируя это решение, заявил, что Соединенные Штаты должны убедиться, что у них есть достаточное количество вооружений на складах.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что продолжаются консультации между Украиной и США по поводу поставок американской военной помощи, в частности ракет для ПВО.