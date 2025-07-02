Конгрессмен США призвал Трампа провести брифинг по поводу приостановки помощи Украине

Один из республиканцев в Конгрессе призвал Трампа провести срочный брифинг для конгрессменов

Брайан Фицпатрик (Фото: facebook.com/RepBrianFitz)

Конгрессмен-республиканец от США Брайан Фицпатрик призвал президента США Дональда Трампа провести срочный брифинг для конгрессменов по поводу ситуации с поставками помощи Украине. Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

Фицпатрик заявил, что обеспокоен новостями о том, что США приостановили поставки Украине уже согласованной помощи в условиях, когда РФ продолжает летнюю наступательную кампанию и усилила воздушные удары по тылу.