Конгресмен США закликав Трампа провести екстрений брифінг щодо призупинення допомоги Україні
Конгресмен-республіканець від США Браян Фіцпатрік закликав американського президента Дональда Трампа провести терміновий брифінг для конгресменів щодо ситуації з постачанням допомоги Україні. Відповідне звернення він опублікував на своїй сторінці в Facebook.
Фіцпатрік заявив, що стурбований новинами про те, що США призупинили постачання Україні вже погодженої допомоги в умовах, коли РФ продовжує літню наступальну кампанію та посилила повітряні удари по тилу.
"Хоча США потрібно посилювати нашу оборонно-промислову базу всередині країни, ми маємо і повинні водночас надавати критично потрібну допомогу нашим союзникам, які захищають свою свободу від варварського вторгнення диктаторів. Не робити і того й іншого – неприйнятно", – пише конгресмен.
Він наголосив, що Україна бореться не лише за свою свободу, а й увесь демократичний світ.
"Зараз вирішальний момент: на хоробрість України потрібно і далі реагувати діями, і США мають зберегти лідерську роль… У захисті свободи не може бути напівзаходів", – підкреслив республіканець.
"З повагою прошу про терміновий брифінг Білого дому та Міністерства оборони щодо останніх переглядів Пентагоном наших запасів зброї та боєприпасів, а також рішення щодо призупинення критично потрібної і рятівної військової допомоги Україні", – підсумував Фіцпатрік.
- 2 липня стало відомо, що Пентагон призупинив постачання до України деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів через побоювання, що арсенали США стали занадто малими.
- Цього ж дня посол США в НАТО Метью Вітакер прокоментувавши це рішення, заявив, що Сполучені Штати повинні пересвідчитися, що мають в запасі достатню кількість озброєння.
- Президент України Володимир Зеленський наголосив, що тривають консультації між Україною та США стосовно постачання американської військової допомоги, зокрема ракет для ППО.