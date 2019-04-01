Кононенко отказался от интервью Схемам: Встретимся в суде

Игорь Кононенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Первый заместитель главы фракции БПП в Верховной Раде Игорь Кононенко отказался от обещанного интервью журналистам программы Схемы и заявил, что будет общаться с журналистами в суде. Об этом сообщает Радио Свобода.

В расследовании Схем говорилось, что Кононенко вместе с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисами, а также другими высокопоставленными чиновниками, вероятно, причастен к схемам по выводу средств из нескольких облэнерго.

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После выхода программы Кононенко пригласил журналистов Схем на интервью на следующей после эфира неделе, однако сегодня в пресс-службе депутата отметили: "В предвыборном штабе Игорь Кононенко очень четко ответил вашему журналисту: "Встретимся в европейском суде".

Радио Свобода отмечает, что Схемы планировали спросить у Кононенко, использовал ли он свое положение и близость к президенту для установления лояльного руководства облэнерго в обмен на финансовое вознаграждение, а также способствовал ли он бизнесменам Суркисам и экс-главе правления ЧАО ХК Энгергосеть Дмитрию Крючкову в выводе денег из облэнерго.

Отдельно редакция опровергает заявления Кононенко о якобы непредоставлении ему возможности прокомментировать информацию в эфире.

Там отметили, что использовали все каналы для связи с Кононенко, "но Кононенко не воспользовался возможностью предоставить комментарии в эфир".

"Его пресс-служба прислала письменный ответ не по существу поставленных нами вопросов, а лишь сообщила, что он готов с нами встретиться на следующей неделе", - сказала главред Схем Наталья Седлецкая.

Как сообщалось, в предвыборном штабе Петра Порошенко считают последний выпуск Схем черным пиаром, и фигурирующий в журналистском расследовании Игорь Кононенко намерен подать иск на Радио Свобода в суд за рубежом.