Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.04.2019, 17:07

Кононенко отказался от интервью Схемам: Встретимся в суде

Кононенко отказался от интервью Схемам: Встретимся в суде - Фото
Игорь Кононенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Редакция Схем опровергает заявления депутата о якобы непредоставлении ему возможности прокомментировать информацию в эфире

Реклама
Реклама

Первый заместитель главы фракции БПП в Верховной Раде Игорь Кононенко отказался от обещанного интервью журналистам программы Схемы и заявил, что будет общаться с журналистами в суде. Об этом сообщает Радио Свобода.

В расследовании Схем говорилось, что Кононенко вместе с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисами, а также другими высокопоставленными чиновниками, вероятно, причастен к схемам по выводу средств из нескольких облэнерго.

Реклама

После выхода программы Кононенко пригласил журналистов Схем на интервью на следующей после эфира неделе, однако сегодня в пресс-службе депутата отметили: "В предвыборном штабе Игорь Кононенко очень четко ответил вашему журналисту: "Встретимся в европейском суде".

Радио Свобода отмечает, что Схемы планировали спросить у Кононенко, использовал ли он свое положение и близость к президенту для установления лояльного руководства облэнерго в обмен на финансовое вознаграждение, а также способствовал ли он бизнесменам Суркисам и экс-главе правления ЧАО ХК Энгергосеть Дмитрию Крючкову в выводе денег из облэнерго.

Отдельно редакция опровергает заявления Кононенко о якобы непредоставлении ему возможности прокомментировать информацию в эфире.

Там отметили, что использовали все каналы для связи с Кононенко, "но Кононенко не воспользовался возможностью предоставить комментарии в эфир".

"Его пресс-служба прислала письменный ответ не по существу поставленных нами вопросов, а лишь сообщила, что он готов с нами встретиться на следующей неделе", - сказала главред Схем Наталья Седлецкая.

Как сообщалось, в предвыборном штабе Петра Порошенко считают последний выпуск Схем черным пиаром, и фигурирующий в журналистском расследовании Игорь Кононенко намерен подать иск на Радио Свобода в суд за рубежом.

Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, игорь кононенко, схемы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 