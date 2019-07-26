Кононенко "забыл" задекларировать 7,6 млн грн - НАПК

Игорь Кононенко (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) обнаружило недостоверные данные в электронной декларации (исправленной) нардепа от БПП Игоря Кононенко за 2015 год на общую сумму 7,6 млн гривен. Об этом говорится в решении НАПК от 26 июля, передает LIGA.net.

Кононенко указал, что владеет акциями Международного инвестиционного банка номинальной стоимостью 13,5 млн гривень. Однако, согласно выписке о состоянии счетов в ценных бумагах по состоянию на конец 2015 года, номинальная стоимость одной акции банка составляла 1 502 гривны. То есть общая стоимость задекларированных Кононенко акций составила 20,3 млн гривень. Таким образом, НАПК зафиксировала несоответствие на сумму 6,8 млн гривен.

Кроме того, агентство выявило несоответствие в стоимости акций кипрской компании Кононенко Ri-System Limited на сумму 514 тысяч гривень.

Как итог, в действиях Кононенко установлены признаки правонарушения, предусмотренного статьей 366-1 Уголовного кодекса. Результаты проверки его декларации переданы в Национальное антикоррупционное бюро.

Ранее НАПК установило, что нардеп Нестор Шуфрич в декларации за 2015 год не указал стоимость ряда объектов недвижимости на сумму почти 14,3 млн грн. Кроме того, агентство напомнило действующим нардепам, что им придется подавать еще две электронных декларации.

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