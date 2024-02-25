Константиновка. Россияне ударили из С-300 по ж/д вокзалу, храму, домам и не только – фото

Ранен один человек, от госпитализации он отказался

Фото: Национальная полиция

В ночь на 25 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по Константиновке Донецкой области. В результате атаки повреждено здание железнодорожного вокзала, храм, частные и многоквартирные дома и другие объекты, сообщили глава областной военной администрации Вадим Филашкин и областная полиция.

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По данным полиции, после полуночи захватчики массированно ударили по городу. Для этого предварительно использовали ракеты С-300. В результате атаки ранен местный житель.

Кроме того, разрушения получили здание железнодорожного вокзала, храм, частные и многоквартирные дома, магазины, торговые павильоны, три учебных заведения, админздания, почта и киоск.

Фото: Вадим Филашкин

Фото: Суспильне

Фото: Суспильне

Фото: Полиция Донецкой области

В Хмельницкой области утром 25 февраля работали силы противовоздушной обороны, Россия атаковала область "шахедами". В результате произошло повреждение объекта инфраструктуры.

Утром Киевская областная военная администрация также сообщала о работе ПВО по "шахедам", подробной информации пока не было.

Воздушные силы заявляли, что всего в ночь на 25 февраля враг направил на Украину 18 ударных беспилотников, украинские военные сбили 16 в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей.

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