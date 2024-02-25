Над Чорним морем збили дві ракети Х-31П. ЗСУ: Ними росіяни хотіли знищити українську ППО

Фото: Сили оборони півдня

В ніч проти 25 лютого українські військові збили над акваторією Чорного моря дві протирадіолокаційні ракети Х-31П, повідомили Сили оборони півдня. Речниця пресцентру Наталія Гуменюк заявила в ефірі національного телемарафону, що цими ракетами ворог хотів знищити українську ППО на півдні.

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За словами Гуменюк, на початку ночі росіяни намагалися за допомогою тактичної авіації з акваторії Чорного моря знищити українську систему ППО, для чого використали ракети типу Х31П. Проте цілі вдалося збити над морем.

Після цього Україну атакували хвилі дронів. Цієї ночі вони мали розгалуження і за напрямком, і за часом, каже Гуменюк.

"Спочатку півторагодинна атака відбувалася в напрямку Миколаївщини, наступна, через кілька годин, тривала майже три години і була спрямована вглиб України, на центральні регіони, а далі з переходом і тяжінням на західні", – сказала вона.

На Хмельниччині вранці 25 лютого працювали сили протиповітряної оборони, Росія атакувала область "шахедами". Внаслідок цього відбулось пошкодження об'єкта інфраструктури.

Вранці Київська обласна військова адміністрація також повідомляла про роботу ППО по "шахедах", детальної інформації поки що не було.

Повітряні сили заявляли, що загалом у ніч проти 25 лютого ворог спрямував на Україну 18 ударних безпілотників, українські військові збили 16 в межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей.

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