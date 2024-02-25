Над Чорним морем збили дві ракети Х-31П. ЗСУ: Ними росіяни хотіли знищити українську ППО
В ніч проти 25 лютого українські військові збили над акваторією Чорного моря дві протирадіолокаційні ракети Х-31П, повідомили Сили оборони півдня. Речниця пресцентру Наталія Гуменюк заявила в ефірі національного телемарафону, що цими ракетами ворог хотів знищити українську ППО на півдні.
За словами Гуменюк, на початку ночі росіяни намагалися за допомогою тактичної авіації з акваторії Чорного моря знищити українську систему ППО, для чого використали ракети типу Х31П. Проте цілі вдалося збити над морем.
Після цього Україну атакували хвилі дронів. Цієї ночі вони мали розгалуження і за напрямком, і за часом, каже Гуменюк.
"Спочатку півторагодинна атака відбувалася в напрямку Миколаївщини, наступна, через кілька годин, тривала майже три години і була спрямована вглиб України, на центральні регіони, а далі з переходом і тяжінням на західні", – сказала вона.
- На Хмельниччині вранці 25 лютого працювали сили протиповітряної оборони, Росія атакувала область "шахедами". Внаслідок цього відбулось пошкодження об'єкта інфраструктури.
- Вранці Київська обласна військова адміністрація також повідомляла про роботу ППО по "шахедах", детальної інформації поки що не було.
- Повітряні сили заявляли, що загалом у ніч проти 25 лютого ворог спрямував на Україну 18 ударних безпілотників, українські військові збили 16 в межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей.
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