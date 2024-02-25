Над Черным морем сбили две ракеты Х-31П. ВСУ: Ими Россия хотела уничтожить украинскую ПВО

Фото: Силы обороны юга

В ночь на 25 февраля украинские военные сбили над акваторией Черного моря две противорадиолокационные ракеты Х-31П, сообщили Силы обороны юга. Представитель пресс-центра Наталья Гуменюк заявила в эфире национального телемарафона, что этими ракетами враг хотел уничтожить украинскую ПВО на юге.

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По словам Гуменюк, в начале ночи россияне пытались посредством тактической авиации из акватории Черного моря уничтожить украинскую систему ПВО, для чего использовали ракеты типа Х31П. Однако цели удалось сбить над морем.

После этого Украину атаковали волны дронов. Этой ночью у них были разветвления и по направлению, и по времени, говорит Гуменюк.

"Сначала полуторачасовая атака происходила в направлении Николаевской области, следующая, через несколько часов, продолжалась почти три часа и была направлена вглубь Украины, на центральные регионы, а дальше с переходом и акцентом на западные", – сказала она.

В Хмельницкой области утром 25 февраля работали силы противовоздушной обороны, Россия атаковала область "шахедами". В результате произошло повреждение объекта инфраструктуры.

Утром Киевская областная военная администрация также сообщала о работе ПВО по "шахедам", подробной информации пока не было.

Воздушные силы заявляли, что всего в ночь на 25 февраля враг направил на Украину 18 ударных беспилотников, украинские военные сбили 16 в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей.

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