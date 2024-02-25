Костянтинівка. Росіяни вдарили з С-300 по будівлі вокзалу, храму, будинках тощо – фото

Поранено одну людину, від госпіталізації вона відмовилась

Фото: Національна поліція

У ніч проти 25 лютого російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю залізничного вокзалу, храм, приватні та багатоквартирні будинки та інші об'єкти, повідомили голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін та обласна поліція.

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За даними поліції, після півночі загарбники масовано вдарили по місту. Для цього, попередньо, використали ракети С-300. Внаслідок атаки поранено місцевого мешканця.

Крім того, руйнувань зазнали будівля залізничного вокзалу, храм, приватні та багатоквартирні будинки, магазини, торговельні павільйони, три заклади освіти, адмінбудівлі, пошта й кіоск.

Фото: Вадим Філашкін

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Поліція Донецької області

На Хмельниччині вранці 25 лютого працювали сили протиповітряної оборони, Росія атакувала область "шахедами". Внаслідок цього відбулось пошкодження об'єкта інфраструктури.

Вранці Київська обласна військова адміністрація також повідомляла про роботу ППО по "шахедах", детальної інформації поки що не було.

Повітряні сили заявляли, що загалом у ніч проти 25 лютого ворог спрямував на Україну 18 ударних безпілотників, українські військові збили 16 в межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей.

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