Конституционный суд Грузии не принял к рассмотрению иски об отмене результатов выборов

Иски в КС подали президент страны и оппозиционные депутаты

Саломе Зурабишвили (Фото: Zurab Kurtsikidze/EPA)

Конституционный суд Грузии не принял к рассмотрению иски о признании результатов парламентских выборов 26 октября недействительными. Об этом сообщило Эхо Кавказа.

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Иски в КС подали президент Грузии Саломе Зурабишвили и 30 оппозиционных депутатов. Однако суд не принял их к рассмотрению.

Решение пленума было опубликовано на сайте Конституционного суда 3 декабря. Особое мнение высказали двое судей из девяти: Теймураз Тугуши и Георгий Кверенчхиладзе.

"Решение окончательно и обжалованию или пересмотру не подлежит", – говорится в сообщении.

19 ноября в Конституционный суд был подан иск от имени Зурабишвили. Президент Грузии заявила, что на выборах был нарушен принцип тайны голосования и призвала признать результаты неконституционными.

27 октября ЦИК сообщила, что по результатам подсчета 100% голосов пророссийская Грузинская мечта набрала на парламентских выборах 54,08%. Также пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии.

Оппозиция заявила, что не признает результаты выборов.

Зурабишвили назвала результаты парламентских выборов в стране "тотально сфальсифицированными", заявила о спецоперации РФ и призвала людей выйти на протест.

18 ноября президент страны заявила, что обжалует результаты выборов в Конституционном суде.