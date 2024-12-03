Конституційний суд Грузії не прийняв до розгляду позови щодо скасування результатів виборів
Конституційний суд Грузії не прийняв до розгляду позови про визнання результатів парламентських виборів 26 жовтня недійсними. Про це повідомило Ехо Кавказу.
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Позови до КС подали президентка Грузії Саломе Зурабішвілі та 30 опозиційних депутатів. Однак суд не прийняв їх до розгляду.
Рішення пленуму було опубліковано на сайті Конституційного суду 3 грудня. Особливу думку висловили двоє суддів із дев'яти: Теймураз Тугуші та Георгій Кверенчхіладзе.
"Рішення є остаточним та оскарженню чи перегляду не підлягає", – йдеться у повідомленні.
19 листопада до Конституційного суду було подано позов від імені Зурабішвілі. Президентка Грузії заявила, що на виборах було порушено принцип таємниці голосування і закликала визнати результати неконституційними.
- 27 жовтня ЦВК повідомила, що за результатами підрахунку 100% голосів проросійська Грузинська мрія набрала на парламентських виборах 54,08%. Також п’ятивідсотковий бар’єр подолали чотири опозиційні партії.
- Опозиція заявила, що не визнає результатів виборів.
- Зурабішвілі назвала результати парламентських виборів у країні "тотально сфальсифікованими", заявила про спецоперацію РФ та закликала людей вийти на протест.
- 18 листопада президентка країни заявила, що оскаржить результати виборів у Конституційному суді.