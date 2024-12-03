Конституційний суд Грузії не прийняв до розгляду позови щодо скасування результатів виборів

Позови до КС подали президентка країни та опозиційні депутати

Саломе Зурабішвілі (Фото: Zurab Kurtsikidze/EPA)

Конституційний суд Грузії не прийняв до розгляду позови про визнання результатів парламентських виборів 26 жовтня недійсними. Про це повідомило Ехо Кавказу.

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Позови до КС подали президентка Грузії Саломе Зурабішвілі та 30 опозиційних депутатів. Однак суд не прийняв їх до розгляду.

Рішення пленуму було опубліковано на сайті Конституційного суду 3 грудня. Особливу думку висловили двоє суддів із дев'яти: Теймураз Тугуші та Георгій Кверенчхіладзе.

"Рішення є остаточним та оскарженню чи перегляду не підлягає", – йдеться у повідомленні.

19 листопада до Конституційного суду було подано позов від імені Зурабішвілі. Президентка Грузії заявила, що на виборах було порушено принцип таємниці голосування і закликала визнати результати неконституційними.

27 жовтня ЦВК повідомила, що за результатами підрахунку 100% голосів проросійська Грузинська мрія набрала на парламентських виборах 54,08%. Також п’ятивідсотковий бар’єр подолали чотири опозиційні партії.

Опозиція заявила, що не визнає результатів виборів.

Зурабішвілі назвала результати парламентських виборів у країні "тотально сфальсифікованими", заявила про спецоперацію РФ та закликала людей вийти на протест.

18 листопада президентка країни заявила, що оскаржить результати виборів у Конституційному суді.