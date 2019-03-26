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26.03.2019, 13:10

Конституционный суд может отменить возврат государству 7 млрд грн

Конституционный суд может отменить возврат государству 7 млрд грн - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

КСУ завтра решит, имело ли право Национальное антикоррупционное бюро через суды признавать недействительными сделки с нарушениями

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Конституционный суд завтра, 27 марта, решит, могло ли НАБУ через суды признавать недействительными сомнительные сделки. Центр противодействия коррупции сообщает, что КСУ открыло такое производство в октябре прошлого года по жалобе Запорожского завода ферросплавов - предприятия группы Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Завод Коломойского считает неконституционным полномочия НАБУ обращаться в суд с гражданскими исками о признании недействительными сделок, которые заключают компании-фигуранты уголовных расследований.

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Всего за четыре года работы НАБУ подало 42 иска, по которым признаны недействительными 92 сомнительные сделки, отмечает ЦПК. Если КСУ решит, что НАБУ не имело права это делать, государство потеряет около 7 млрд грн.

В том числе, по иску НАБУ к Администрации морских портов признан недействительным договор на дноуглубительные работы на сумму 712 млн грн. По такому же принципу недействительным признали договор между Запорожьеоблэнерго и компанией Энергосети на сумму 112,3 млн грн и дополнительное соглашение между УЗ и фирмой Вог Аэро Джет по поставке дизельного топлива, по которой железнодорожники переплатили 92 млн грн.

Ранее глава КСУ Станислав Шевчук раскритиковал раскритиковал президента Петра Порошенко и пригрозил срывом присяги.

Трое судей КСУ считают, что его Шевчук должен оставить свой пост.

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Теги: конституционный суд, набу, цпк, игорь коломойский, геннадий боголюбов
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