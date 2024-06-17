Концерн Rheinmetall передаст Украине танк "Франкенштейн"

Танк Leopard (Иллюстративное фото: EPA)

Немецкая оружейная компания Rheinmetall поставит Украине новый танк "Франкенштейн", который сможет сбивать российские ракеты и беспилотники. Об этом в интервью изданию Bild сообщил руководитель отдела наземных систем Rheinmetall Бьорн Бернхард, передает The Telegraph.

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Он заявил, что основой нового танка будет Leopard 1, на его корпус установят самую современную зенитную систему Skyranger.

В материале говорится, что система Skyranger способна противостоять угрозам на коротких дистанциях. В частности, речь идет о роях беспилотников и артиллерийском огне, которые все чаще рассматриваются как решающие на фронте в Украине.

"Есть еще много основных боевых танков Leopard 1, на шасси которых мы могли бы установить башню Skyranger с автоматической пушкой калибра 35 мм", — сказал Бьорн Бернхард.

Украинская армия уже получила около 100 танков Leopard 1 в обычной комплектации, но украинские чиновники неоднократно призывали к большей поддержке в форме противовоздушной обороны на фоне постоянных атак российских беспилотников, пишут журналисты.

"Мы ориентируемся на долгосрочную перспективу в Украине. Мы не просто поставляем оборудование, а затем выводим – мы показываем, что будем там постоянно и будем поддерживать Украину", – подчеркнул Бернхард.

10 июня в Украине заработала общая площадка Укроборонпрома и немецкого оборонного концерна Rheinmetall — цех по ремонту и производству бронетехники.

12 июня издание Handelsblatt писало, что Rheinmetall начнет производство боевых машин пехоты Lynx в Украине – первые машины будут готовы уже в этом году.

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