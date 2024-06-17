Концерн Rheinmetall передасть Україні танк "Франкенштейн"

Танк Leopard (Ілюстративне фото: EPA)

Німецька збройова компанія Rheinmetall поставить Україні новий танк "Франкенштейн", який зможе збивати російські ракети та безпілотники. Про це в інтерв’ю виданню Bild повідомив керівник відділу наземних систем Rheinmetall Бйорн Бернхард, передає The Telegraph.

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Він заявив, що основою для нового танку буде Leopard 1, на його корпус встановлять найсучаснішу зенітну систему Skyranger.

У матеріалі йдеться, що система Skyranger здатна протистояти загрозам на коротких дистанціях. Зокрема, мова йде про рої безпілотників і артилерійський вогонь, які все частіше розглядаються як вирішальні на фронті в Україні.

"Є ще багато основних бойових танків Leopard 1, на шасі яких ми могли б встановити вежу Skyranger з автоматичною гарматою калібру 35 мм", — сказав Бйорн Бернхард.

Українська армія вже отримала близько 100 танків Leopard 1 у звичайній комплектації, але українські посадовці неодноразово закликали до більшої підтримки у формі протиповітряної оборони на тлі постійних атак російських безпілотників, пишуть журналісти.

"Ми орієнтуємося на довгострокову перспективу в Україні. Ми не просто постачаємо обладнання, а потім виводимо – ми показуємо, що будемо там постійно і підтримуватимемо Україну", – наголосив Бернхард.

10 червня в Україні запрацював спільний майданчик Укроборонпрому і німецького оборонного концерну Rheinmetall — цех з ремонту й виробництва бронетехніки.

12 червня видання Handelsblatt писало, що Rheinmetall почне виробництво бойових машин піхоти Lynx в Україні – перші машини будуть готові вже цього року.

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