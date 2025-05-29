Корабли и вертолеты Британии второй раз за месяц следили за судами РФ в водах королевства
Военные корабли и вертолеты Великобритании второй раз за месяц вели наблюдение за российской активностью в водах королевства. Об этом сообщили в военно-морских силах страны.
Ракетный эсминец Dragon следил за российским разведывательным кораблем "Юрий Иванов", находившимся в водах у Западных островов в Шотландии, после того, как неподалеку от этой территории завершились масштабные учения НАТО.
Эсминец продолжал наблюдение и поднял свой вертолет Merlin для сбора информации с неба, пока российское судно не направилось на север к своему месту базирования в Арктике.
Между тем эскортные миноносцы HMS Ledbury и HMS Hurworth вместе с 814 морской авиационной эскадрильей были привлечены для сопровождения российского корвета "Стойкий", когда тот шел на запад через пролив Ла-Манш навстречу двум грузовым судам Sparta IV и "Генерал Скобелев", которые возвращались со Средиземного моря.
Впоследствии корвет РФ сопровождал два корабля к востоку, а британский HMS Hurworth в рамках объединенных усилий НАТО следил "за каждым движением" российских судов, возвращавшихся к Балтийскому морю.
Операция началась поздно вечером 18 мая и завершилась днем 22-го. Во время транзита на восток за российской группой кораблей следил вертолет Merlin Mk2, а также к слежке были привлечены самолеты и военные корабли союзников по НАТО.
В начале апреля Sunday Times опубликовала расследование, в котором говорилось об обнаружении вероятных российских датчиков в морях вокруг Британии.
Газета сообщила, что устройства, вероятно, были установлены для сбора разведданных о четырех британских ядерных подлодках типа "Авангард". Британские военные сочли такие действия России угрозой национальной безопасности.
- Посол России в Великобритании Андрей Келин не возразил, что Россия следит за британскими атомными подлодками в водах вокруг Великобритании.