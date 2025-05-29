Корабли и вертолеты Британии второй раз за месяц следили за судами РФ в водах королевства

Фото: ВМС Великобритании

Военные корабли и вертолеты Великобритании второй раз за месяц вели наблюдение за российской активностью в водах королевства. Об этом сообщили в военно-морских силах страны.

Ракетный эсминец Dragon следил за российским разведывательным кораблем "Юрий Иванов", находившимся в водах у Западных островов в Шотландии, после того, как неподалеку от этой территории завершились масштабные учения НАТО.

Эсминец продолжал наблюдение и поднял свой вертолет Merlin для сбора информации с неба, пока российское судно не направилось на север к своему месту базирования в Арктике.

Между тем эскортные миноносцы HMS Ledbury и HMS Hurworth вместе с 814 морской авиационной эскадрильей были привлечены для сопровождения российского корвета "Стойкий", когда тот шел на запад через пролив Ла-Манш навстречу двум грузовым судам Sparta IV и "Генерал Скобелев", которые возвращались со Средиземного моря.

Впоследствии корвет РФ сопровождал два корабля к востоку, а британский HMS Hurworth в рамках объединенных усилий НАТО следил "за каждым движением" российских судов, возвращавшихся к Балтийскому морю.

Операция началась поздно вечером 18 мая и завершилась днем 22-го. Во время транзита на восток за российской группой кораблей следил вертолет Merlin Mk2, а также к слежке были привлечены самолеты и военные корабли союзников по НАТО.