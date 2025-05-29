Кораблі та гелікоптери Британії вдруге за місяць стежили за російськими суднами у водах королівства
Фото: ВМС Великої Британії

Військові кораблі та гелікоптери Великої Британії вдруге за місяць проводили спостереження за російською активністю у водах королівства. Про це повідомили у Військово-морських силах країни.

Ракетний есмінець Dragon слідкував за російським розвідувальним кораблем "Юрій Іванов", який перебував у водах біля Західних островів у Шотландії, після того, як неподалік від цієї території завершились масштабні навчання НАТО.

Есмінець продовжував спостереження та підняв свій гелікоптер Merlin для збору інформації з неба, поки російське судно не попрямувало на північ до свого місця базування в Арктиці.

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Тим часом ескортні міноносці HMS Ledbury та HMS Hurworth разом із 814 морською авіаційною ескадрильєю були залучені для супроводу російського корвета "Стійкий", коли той йшов на захід через протоку Ла-Манш назустріч двом вантажним суднам Sparta IV та "Генерал Скобєлєв", що поверталися із Середземного моря.

Згодом корвет РФ супроводжував два кораблі на схід, а британський HMS Hurworth у межах об'єднаних зусиль НАТО стежив "за кожним рухом" російських суден, які поверталися до Балтійського моря.

Операція розпочалась пізно ввечері 18 травня й завершилась вдень 22-го. Під час транзиту на схід за російською групою кораблів стежив гелікоптер Merlin Mk2, а також до стеження були залучені літаки й військові кораблі союзників із НАТО.

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  • На початку квітня Sunday Times опублікувала розслідування, у якому йшлося про виявлення ймовірних російських датчиків у морях навколо Британії.

  • Газета повідомила, що пристрої, ймовірно, були встановлені для збору розвідданих щодо чотирьох британських ядерних підводних човнів типу "Авангард". Британські військові визнали такі дії Росії загрозою національній безпеці.

  • Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін не заперечив, що Росія стежить за британськими атомними підводними човнами в водах навколо Великої Британії.
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