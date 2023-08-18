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Корабель РФ під санкціями увійшов в Чорне море, на ньому могли возити зброю – фото, мапа

Этот материал также доступен на русском
18.08.2023, 11:03
Корабель РФ під санкціями увійшов в Чорне море, на ньому могли возити зброю – фото, мапа - Фото
Корабель Sparta IV (Фото: Twitter Yörük Işık)

Російське вантажне судно Sparta IV, яке перебуває під санкціями Мінфіну США, пройшло через турецьку протоку Босфор до Чорного моря. Воно йде з міста Тартус у Сирії до Новоросійська (РФ). У березні 2023 року повідомлялось, що тим самим маршрутом воно могло йти з військовим вантажем.  Про це заявив дослідник пересувань кораблів у Босфорі Yörük Işık та повідомляє онлайн-сервіс Vesselfinder з даними пересування судна.

Згідно з даними сервісу, судно вийшло з Новоросійського порту 30 липня, тепер воно повертається туди. Вхід до портів Сирії сайт не фіксує, але судно заходило до Тартуса у червні.

Скриншот Vesselfinder

Дослідник Босфору стверджує, що судно вийшло з сирійського порту у Тартусі.

Він додає: згідно з супутниковими знімками за липень, корабель перевозить артилерію для російських військ.

Оглядач додає декілька фото судна:

У липні були опубліковані супутникові знімки корабля.

Дослідник Бенджамін Пітт повідомив, що судно розвантажувало або завантажувало буксировану артилерію в порту Новоросійська 15 липня.

За його словами, найбільш ймовірні типи гармат, що транспортувались на кораблі: М-46, Д-30 або 2Б16 "Нона-К".

ДОВІДКА. Sparta IV — це суховантажне судно загального призначення, призначене для транспортування різноманітних товарів, матеріалів, виробів. Просторі вантажні трюми, що займають більшу частину корпусу судна, та вантажні палуби забезпечують достатній простір для розміщення вантажу. На борту суховантажу знаходяться вантажопідйомні пристрої (крани та стріли), здатні підіймати невеликі вантажі до 10 тонн.
  • 16 серпня перше цивільне судно пройшло через український гуманітарний коридор, вийшовши з Одеського порту - це контейнеровоз Joseph Schulte, який йде під прапором Гонконгу. 18 серпня корабель прибув до Стамбула.

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Артем Джеріпа
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санкціїРосіявійнакорабельчорне моребосфорСиріяSparta IV
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