Корабель РФ під санкціями увійшов в Чорне море, на ньому могли возити зброю – фото, мапа

Російське вантажне судно Sparta IV, яке перебуває під санкціями Мінфіну США, пройшло через турецьку протоку Босфор до Чорного моря. Воно йде з міста Тартус у Сирії до Новоросійська (РФ). У березні 2023 року повідомлялось, що тим самим маршрутом воно могло йти з військовим вантажем. Про це заявив дослідник пересувань кораблів у Босфорі Yörük Işık та повідомляє онлайн-сервіс Vesselfinder з даними пересування судна.

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Згідно з даними сервісу, судно вийшло з Новоросійського порту 30 липня, тепер воно повертається туди. Вхід до портів Сирії сайт не фіксує, але судно заходило до Тартуса у червні.

Дослідник Босфору стверджує, що судно вийшло з сирійського порту у Тартусі.

Він додає: згідно з супутниковими знімками за липень, корабель перевозить артилерію для російських військ.

Оглядач додає декілька фото судна:

Civilian vessel in name only: @USTreasury sanctioned SC South owned Russian flag cargo vessel Sparta IV, itself sanctioned, transited Bosphorus toward BlackSea en route from Tartus to Novorossiysk. 15/7 satellite shows the vessel is transporting artillery for Russian Armed Forces pic.twitter.com/rbl4eWGVQL — Yörük Işık (@YorukIsik) August 17, 2023

У липні були опубліковані супутникові знімки корабля.

Дослідник Бенджамін Пітт повідомив, що судно розвантажувало або завантажувало буксировану артилерію в порту Новоросійська 15 липня.

За його словами, найбільш ймовірні типи гармат, що транспортувались на кораблі: М-46, Д-30 або 2Б16 "Нона-К".

Researcher Benjamin Pitte published a satellite image of the ship "Sparta IV", which unloads or loads towed artillery in the port of Novorossiysk on July 15pic.twitter.com/72ouhX2uZx

The Sparta IV ship has long been suspected of transporting military cargo between the Russian… pic.twitter.com/IUhhXJ7Q3h — Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) July 21, 2023

ДОВІДКА. Sparta IV — це суховантажне судно загального призначення, призначене для транспортування різноманітних товарів, матеріалів, виробів. Просторі вантажні трюми, що займають більшу частину корпусу судна, та вантажні палуби забезпечують достатній простір для розміщення вантажу. На борту суховантажу знаходяться вантажопідйомні пристрої (крани та стріли), здатні підіймати невеликі вантажі до 10 тонн.

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