Корабель РФ під санкціями увійшов в Чорне море, на ньому могли возити зброю – фото, мапа
Російське вантажне судно Sparta IV, яке перебуває під санкціями Мінфіну США, пройшло через турецьку протоку Босфор до Чорного моря. Воно йде з міста Тартус у Сирії до Новоросійська (РФ). У березні 2023 року повідомлялось, що тим самим маршрутом воно могло йти з військовим вантажем. Про це заявив дослідник пересувань кораблів у Босфорі Yörük Işık та повідомляє онлайн-сервіс Vesselfinder з даними пересування судна.
Згідно з даними сервісу, судно вийшло з Новоросійського порту 30 липня, тепер воно повертається туди. Вхід до портів Сирії сайт не фіксує, але судно заходило до Тартуса у червні.
Дослідник Босфору стверджує, що судно вийшло з сирійського порту у Тартусі.
Він додає: згідно з супутниковими знімками за липень, корабель перевозить артилерію для російських військ.
Оглядач додає декілька фото судна:
Civilian vessel in name only: @USTreasury sanctioned SC South owned Russian flag cargo vessel Sparta IV, itself sanctioned, transited Bosphorus toward BlackSea en route from Tartus to Novorossiysk. 15/7 satellite shows the vessel is transporting artillery for Russian Armed Forces pic.twitter.com/rbl4eWGVQL— Yörük Işık (@YorukIsik) August 17, 2023
У липні були опубліковані супутникові знімки корабля.
Дослідник Бенджамін Пітт повідомив, що судно розвантажувало або завантажувало буксировану артилерію в порту Новоросійська 15 липня.
За його словами, найбільш ймовірні типи гармат, що транспортувались на кораблі: М-46, Д-30 або 2Б16 "Нона-К".
Researcher Benjamin Pitte published a satellite image of the ship "Sparta IV", which unloads or loads towed artillery in the port of Novorossiysk on July 15pic.twitter.com/72ouhX2uZx— Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) July 21, 2023
The Sparta IV ship has long been suspected of transporting military cargo between the Russian… pic.twitter.com/IUhhXJ7Q3h
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