Корабель РФ під санкціями увійшов в Чорне море, на ньому могли возити зброю – фото, мапа

Російське вантажне судно Sparta IV, яке перебуває під санкціями Мінфіну США, пройшло через турецьку протоку Босфор до Чорного моря. Воно йде з міста Тартус у Сирії до Новоросійська (РФ). У березні 2023 року повідомлялось, що тим самим маршрутом воно могло йти з військовим вантажем. Про це заявив дослідник пересувань кораблів у Босфорі Yörük Işık та повідомляє онлайн-сервіс Vesselfinder з даними пересування судна.

Згідно з даними сервісу, судно вийшло з Новоросійського порту 30 липня, тепер воно повертається туди. Вхід до портів Сирії сайт не фіксує, але судно заходило до Тартуса у червні.

Дослідник Босфору стверджує, що судно вийшло з сирійського порту у Тартусі.

Він додає: згідно з супутниковими знімками за липень, корабель перевозить артилерію для російських військ.

Оглядач додає декілька фото судна:

Civilian vessel in name only: @USTreasury sanctioned SC South owned Russian flag cargo vessel Sparta IV, itself sanctioned, transited Bosphorus toward BlackSea en route from Tartus to Novorossiysk. 15/7 satellite shows the vessel is transporting artillery for Russian Armed Forces pic.twitter.com/rbl4eWGVQL

У липні були опубліковані супутникові знімки корабля.

Дослідник Бенджамін Пітт повідомив, що судно розвантажувало або завантажувало буксировану артилерію в порту Новоросійська 15 липня.

За його словами, найбільш ймовірні типи гармат, що транспортувались на кораблі: М-46, Д-30 або 2Б16 "Нона-К".

Researcher Benjamin Pitte published a satellite image of the ship "Sparta IV", which unloads or loads towed artillery in the port of Novorossiysk on July 15pic.twitter.com/72ouhX2uZx

The Sparta IV ship has long been suspected of transporting military cargo between the Russian… pic.twitter.com/IUhhXJ7Q3h