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Корабль РФ под санкциями вошел в Черное море, на нем могли возить оружие – фото, карта

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 11:03
Корабль РФ под санкциями вошел в Черное море, на нем могли возить оружие – фото, карта - Фото
Корабль Sparta IV (Фото: Twitter Yörük Işık)

Российское грузовое судно Sparta IV, находящееся под санкциями Минфина США, прошло через турецкий пролив Босфор до Черного моря. Оно следует из города Тартус в Сирии в Новороссийск, РФ. В марте 2023 года сообщалось, что по тому же маршруту оно могло идти с военным грузом. Об этом заявил исследователь передвижений кораблей в Босфоре Yörük Işık и сообщает онлайн-сервис Vesselfinder с данными передвижения судна.

Согласно данным сервиса, судно вышло из Новороссийского порта 30 июля, теперь оно возвращается туда. Вход в порты Сирии сайт не фиксирует, но судно заходило в Тартус в июне.

Скриншот Vesselfinder

Исследователь Боспора утверждает, что судно вышло из сирийского порта в Тартусе.

Он добавляет, что согласно спутниковым снимкам за июль корабль перевозит артиллерию для российских войск.

Обозреватель добавляет несколько фото судна:

В июле были опубликованы спутниковые снимки корабля.

Исследователь Бенджамин Питт сообщил, что судно разгружало или загружало буксированную артиллерию в порту Новороссийска 15 июля.

По его словам, наиболее вероятные типы орудий транспортировались на корабле: М-46, Д-30 или 2Б16 "Нона-К".

СПРАВКА. "Спарта IV" – это сухогруз общего назначения, предназначенный для транспортировки различных товаров, материалов, изделий. Просторные грузовые трюмы, занимающие большую часть корпуса судна и грузовые палубы, обеспечивают достаточное пространство для размещения груза. На борту сухогруза находятся грузоподъемные устройства (краны и стрелы), поднимающие небольшие грузы до 10 тонн.
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Артём Джерипа
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РоссиясанкцииСириявойначерное морекорабльбосфорSparta IV
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