Корабль РФ под санкциями вошел в Черное море, на нем могли возить оружие – фото, карта

Российское грузовое судно Sparta IV, находящееся под санкциями Минфина США, прошло через турецкий пролив Босфор до Черного моря. Оно следует из города Тартус в Сирии в Новороссийск, РФ. В марте 2023 года сообщалось, что по тому же маршруту оно могло идти с военным грузом. Об этом заявил исследователь передвижений кораблей в Босфоре Yörük Işık и сообщает онлайн-сервис Vesselfinder с данными передвижения судна.

Согласно данным сервиса, судно вышло из Новороссийского порта 30 июля, теперь оно возвращается туда. Вход в порты Сирии сайт не фиксирует, но судно заходило в Тартус в июне.

Исследователь Боспора утверждает, что судно вышло из сирийского порта в Тартусе.

Он добавляет, что согласно спутниковым снимкам за июль корабль перевозит артиллерию для российских войск.

Обозреватель добавляет несколько фото судна:

Civilian vessel in name only: @USTreasury sanctioned SC South owned Russian flag cargo vessel Sparta IV, itself sanctioned, transited Bosphorus toward BlackSea en route from Tartus to Novorossiysk. 15/7 satellite shows the vessel is transporting artillery for Russian Armed Forces pic.twitter.com/rbl4eWGVQL

В июле были опубликованы спутниковые снимки корабля.

Исследователь Бенджамин Питт сообщил, что судно разгружало или загружало буксированную артиллерию в порту Новороссийска 15 июля.

По его словам, наиболее вероятные типы орудий транспортировались на корабле: М-46, Д-30 или 2Б16 "Нона-К".

Researcher Benjamin Pitte published a satellite image of the ship "Sparta IV", which unloads or loads towed artillery in the port of Novorossiysk on July 15pic.twitter.com/72ouhX2uZx

The Sparta IV ship has long been suspected of transporting military cargo between the Russian… pic.twitter.com/IUhhXJ7Q3h