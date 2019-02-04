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04.02.2019, 13:17

В Stratfor оценили вероятность наступления России на Украину

В Stratfor оценили вероятность наступления России на Украину - Фото
Фото: EPA

В Stratfor оценили вероятность полномасштабного наступления России на Украину и спрогнозировали дальнейшее развитие конфликта

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По словам Юджина Чаусовского, военного аналитика из Stratfor - американской разведывательно-аналитической компании - Россия крайне маловероятно будет пытаться "пробить коридор" в Крым. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

"Сценарий наземного коридора в Крым или Приднестровье сейчас крайне маловероятен. Если бы Россия рассматривала такой вариант, она бы осуществила его в самом начале военного конфликта. К тому же, за последнее время ситуация стабилизировалась и потому вряд ли командование РФ пойдет на такой шаг", - рассказал Чаусовский.

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По его словам, России понадобится 20-30 тыс человек, чтобы дойти до Крыма и 40-60 тыс - чтобы "пробиться" в непризнанное Приднестровье. Также многое будет зависеть от готовности США и НАТО, в случае военного обострения, прийти на помощь Украине.

Кроме того, по словам Чаусовского, предоставленные Америкой ракетные системы Javelin не помогли бы остановить наступление российских войск, потому что и РФ в последние годы провела масштабную модернизацию армии.  

Тем не менее, у России нет планов аннексировать Украину, ведь для этого потребуется задействовать большие ресурсы, которые РФ сейчас недоступны.

Наиболее вероятным сценарием развития ситуации на ближайшие годы в Stratfor видят "заморозку" конфликта, по примеру Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.  

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Теги: Россия, война, Донбасс, юджин чаусовский, stratfor
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