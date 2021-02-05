Корниенко о шансах на второй президентский срок Зеленского: Поддержим любое решение
Партия Слуга народа поддержит президента Владимира Зеленского, если тот заявит о желании баллотироваться на второй срок у руля государства. Об этом российскому изданию Медуза сообщил глава правящей политической силы в Украине Александр Корниенко.
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Отвечая на вопрос о падении рейтинга главы государства, он сказал, что "рейтинги – вещь динамичная", и если Зеленский примет решение выдвигаться на нынешнюю должность снова, он оповестит партию.
"Мы – его команда. И поддержим его в любом его решении, а граждане будут определяться", – сказал Корниенко.
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При этом глава Слуги народа отметил, что ему "хотелось бы отойти от спекуляций на теме второго срока", поскольку это "отвлекает от более актуальных для Украины вопросов, связанных с экономикой и войной".
"Нам точно есть чем заняться, кроме обсуждения спекуляций", – добавил он.
- 20 мая 2019 года Зеленский принял присягу президента.
- Экс-партнер Зеленского по бизнесу олигарх Игорь Коломойский считал в мае 2019-го, что тот, вероятно, откажется от власти по истечению каденции в 2024 году, "если не передумает": "Путин тоже не собирался".
- Спустя год после этого, в мае 2020-го, Зеленский заявил, что ему "не хватит" одного срока.
- 4 февраля 2021-го опрос Группы Рейтинг (компания не ответила на вопрос LIGA.net о том, был ли заказчик исследования) показал, что отставку Зеленского поддерживают 50% украинцев.
- Следующие выборы президента должны пройти весной 2024 года.
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