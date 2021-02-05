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Корниенко о шансах на второй президентский срок Зеленского: Поддержим любое решение

05.02.2021, 08:09
Корниенко о шансах на второй президентский срок Зеленского: Поддержим любое решение - Фото
Владимир Зеленский и Александр Корниенко (Фото: пресс-служба президента)

Партия Слуга народа поддержит президента Владимира Зеленского, если тот заявит о желании баллотироваться на второй срок у руля государства. Об этом российскому изданию Медуза сообщил глава правящей политической силы в Украине Александр Корниенко.

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Отвечая на вопрос о падении рейтинга главы государства, он сказал, что "рейтинги – вещь динамичная", и если Зеленский примет решение выдвигаться на нынешнюю должность снова, он оповестит партию.

"Мы – его команда. И поддержим его в любом его решении, а граждане будут определяться", – сказал Корниенко.

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При этом глава Слуги народа отметил, что ему "хотелось бы отойти от спекуляций на теме второго срока", поскольку это "отвлекает от более актуальных для Украины вопросов, связанных с экономикой и войной".

"Нам точно есть чем заняться, кроме обсуждения спекуляций", – добавил он.

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Евгений Пилипенко
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