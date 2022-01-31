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Корниенко зовет Монастырского в Раду: хочет контроля над делом о "массовых беспорядках"

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2022, 14:04
Корниенко зовет Монастырского в Раду: хочет контроля над делом о
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

Замглавы Верховной Рады Александр Корниенко (партия – Слуга народа) пригласил в Раду министра внутренних дел Дениса Монастырского и главу Нацполиции Игоря Клименко, чтобы применить парламентский контроль за расследованием дела о попытке организации в Украине массовых беспорядков. Об этом сообщает пресс-служба Рады.

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Отмечается, что Корниенко поручил главе правоохранительного комитета и нардепу СН Сергею Ионушасу пригласить Монастырского и Клименко на ближайшее заседание Рады.

Как объяснил Корниенко, он хочет сделать это, чтобы депутаты "могли применить парламентский аспект контроля по расследованию возможных массовых беспорядков" и проверить, нет ли там инспирации со стороны страны-агрессора – России.

СПРАВКА. Парламентский контроль – это особый вид госконтроля Верховной Рады, который дает парламенту возможность получать информацию о выполнении обязанностей другими органами власти и чиновниками, а также реагировать на выявленные нарушения.
  • 30 января в полиции заявили о задержании группы людей, которые, по данным правоохранителей, планировали массовые беспорядки.
  • 31 января Монастырский и Клименко раскрыли детали дела. По их данным, планировались беспорядки и столкновения с силовиками у Офиса президента в Киеве и в четырех областях.
Марк Сировой
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Игорь Клименко полиция беспорядки мвд Александр Корниенко Денис Монастырский
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