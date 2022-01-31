Корниенко зовет Монастырского в Раду: хочет контроля над делом о "массовых беспорядках"
Замглавы Верховной Рады Александр Корниенко (партия – Слуга народа) пригласил в Раду министра внутренних дел Дениса Монастырского и главу Нацполиции Игоря Клименко, чтобы применить парламентский контроль за расследованием дела о попытке организации в Украине массовых беспорядков. Об этом сообщает пресс-служба Рады.
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Отмечается, что Корниенко поручил главе правоохранительного комитета и нардепу СН Сергею Ионушасу пригласить Монастырского и Клименко на ближайшее заседание Рады.
Как объяснил Корниенко, он хочет сделать это, чтобы депутаты "могли применить парламентский аспект контроля по расследованию возможных массовых беспорядков" и проверить, нет ли там инспирации со стороны страны-агрессора – России.
- 30 января в полиции заявили о задержании группы людей, которые, по данным правоохранителей, планировали массовые беспорядки.
- 31 января Монастырский и Клименко раскрыли детали дела. По их данным, планировались беспорядки и столкновения с силовиками у Офиса президента в Киеве и в четырех областях.
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