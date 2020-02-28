Коронавирус. Генконсульство Украины в Милане анонсировало возобновление работы

Вспышка коронавируса в Милане (Фото: EPA-EFE/MOURAD BALTI TOUATI)

2 марта генеральное консульство Украины в Милане возобновит общий прием граждан по предварительной записи. Об этом сообщила пресс-служба генконсульства в Facebook.

Отмечается, что работа будет восстановлена в соответствии с директивами, обнародованных префектурой Милана.

В генкосульстве пишут, что граждан, которые были записаны на 25, 27 и 28 февраля, примут в индивидуальном порядке отдельно от общей записи – работники консульства позвонят или отправят электронное сообщение каждому из них и согласуют дату и время приема.

В то же время в генконсульстве призвали посетителей соблюдать рекомендации итальянских санитарных служб по предотвращению распространения коронавируса.

В частности, попросили не создавать толпу в помещении, соблюдать необходимую дистанцию ​​при общении с посетителями и работниками консульства, активно пользоваться дезинфицирующими средствами для рук, при возможности - медицинскими масками и резиновыми перчатками.

25 февраля генконсульство временно прекратило прием граждан из-за вспышки коронавируса в Италии.

28 февраля сообщалось, что массовая эвакуация украинцев из Италии из-за распространения коронавируса COVID-19 не планируется.