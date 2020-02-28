Коронавирус. Генконсульство Украины в Милане анонсировало возобновление работы

2 марта генеральное консульство Украины в Милане возобновит общий прием граждан по предварительной записи. Об этом сообщила пресс-служба генконсульства в Facebook.
Отмечается, что работа будет восстановлена в соответствии с директивами, обнародованных префектурой Милана.
В генкосульстве пишут, что граждан, которые были записаны на 25, 27 и 28 февраля, примут в индивидуальном порядке отдельно от общей записи – работники консульства позвонят или отправят электронное сообщение каждому из них и согласуют дату и время приема.
В то же время в генконсульстве призвали посетителей соблюдать рекомендации итальянских санитарных служб по предотвращению распространения коронавируса.
В частности, попросили не создавать толпу в помещении, соблюдать необходимую дистанцию при общении с посетителями и работниками консульства, активно пользоваться дезинфицирующими средствами для рук, при возможности - медицинскими масками и резиновыми перчатками.