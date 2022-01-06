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Коронавирус. Минздрав "после праздников" расскажет, как записаться на бустерную дозу

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2022, 16:15
Коронавирус. Минздрав
Вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNTech (Фото – ЕРА)

Министерство здравоохранения пока не разместило информацию о том, как записаться на бустерную дозу вакцины от коронавируса. LIGA.net на "горячей линии" ведомства рекомендовали "подождать" и "попробовать после праздников", потому что еще не успели внести данные в разделе вакцинация на сайте HELSI.me.

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"Подождите. Только вышел приказ, скорее всего, не успели добавить в программу. Попробуйте после праздников", – сказали в Минздраве.

В ведомстве уточнили, что точно не знают, когда откроется регистрация на вакцинацию.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что подписал указ о введении бустерной вакцинации для всех, кто старше 18 лет и был вакцинирован.

Для бустерной дозы будут отдавать предпочтение мРНК-вакцинам – Spikevax от компании Moderna и Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

Александр Матвиенко
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Виктор Ляшко вакцинация вакцина коронавирус COVID-19 бустер бустерная доза
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