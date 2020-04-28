Коронавирус. Могут амнистировать 3000 заключенных: опубликован законопроект

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В случае принятия закона об амнистии заключенных, в связи с эпидемией коронавируса, на свободу могут выйти 3009 человек. Текст законопроекта №3397 опубликован на сайте Верховной Рады.

В частности, проект закона предусматривает объявление амнистии для наиболее незащищенных и социально уязвимых осужденных.

Отмечается, что речь идет о несовершеннолетних, женщинах, а также мужчинах, имеющих детей в возрасте до 16 лет или детей-инвалидов.

Кроме того в случае принятия закона амнистированы буду люди с инвалидностью первой, второй и третьей групп, больные туберкулезом и онкологическими заболеваниями.

Также действие закона будет распространяться на лиц, достигших пенсионного возраста; участников боевых действий; людей, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, в проведении мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях и тому подобное.

Сообщается, что основными критериями применения амнистии согласно проекту закона являются:

* объективные факторы (тяжелая болезнь, преклонный возраст и т.д.), которые существенно снижают безопасность людей, которых предлагается освободить;

* значительный срок отбытого наказания на момент объявления амнистии.

Отмечается, что по состоянию на 1 апреля 2020 года в пенитенциарных учреждениях отбывали наказание 32 942 человека. В случае принятия закона предварительно подлежат освобождению 3009 человек, которые по формальным признакам могут подпадать под его действие.

8 апреля глава Минюста Денис Малюська заявлял , что из-за эпидемии коронавируса Минюст поддерживает идею досрочного освобождения части осужденных – тех, "кто не представляет опасности для общества".

24 апреля Кабмин анонсировал законопроект об амнистии.