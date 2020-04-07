Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус подтвердился у ребенка депутата Скороход

Коронавирус подтвердился у ребенка депутата Скороход - Фото
Анна Скороход (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
07.04.2020, 22:38

Народный депутат, бывший член фракции Слуга народа Анна Скороход сообщила, что коронавирус подтвердили у ее ребенка

В столичную инфекционную больницу с диагнозом коронавирус попал ребенок внефракционного депутата Анны Скороход. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

О том, что у нее самой подтвержден диагноз, депутат сообщила еще 28 марта. Но на 15 день болезни, после того, как ей показалось, что коронавирус отступил, симптомы вернулись. 

"Вирус решил опять буянить, температура 38, ломота в теле, головная боль, слабость", - написала она, добавив, что "все-таки не поправилась".

Депутат рассказала, что с субботнего вечера находится с ребенком в инфекционной больнице - "так что, к сожалению, все в зоне риска от младенцев до стариков".

В ноябре 2019 года фракция Слуга народа решила исключить Скороход из своего состава. Причина исключения - систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вопреки принятой позиции фракции.

Читайте также: VIP-клиенты | Три теста для "слуги народа". Кто из депутатов и чиновников заразился коронавирусом

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
Анна Скороход коронавирус COVID -19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 