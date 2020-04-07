Коронавирус подтвердился у ребенка депутата Скороход

Анна Скороход (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В столичную инфекционную больницу с диагнозом коронавирус попал ребенок внефракционного депутата Анны Скороход. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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О том, что у нее самой подтвержден диагноз, депутат сообщила еще 28 марта. Но на 15 день болезни, после того, как ей показалось, что коронавирус отступил, симптомы вернулись.

"Вирус решил опять буянить, температура 38, ломота в теле, головная боль, слабость", - написала она, добавив, что "все-таки не поправилась".

Депутат рассказала, что с субботнего вечера находится с ребенком в инфекционной больнице - "так что, к сожалению, все в зоне риска от младенцев до стариков".

В ноябре 2019 года фракция Слуга народа решила исключить Скороход из своего состава. Причина исключения - систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вопреки принятой позиции фракции.

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