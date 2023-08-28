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Коррупция как госизмена. Подоляк: Не будет касаться антикоррупционной инфраструктуры

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 15:38
Коррупция как госизмена. Подоляк: Не будет касаться антикоррупционной инфраструктуры - Фото
Михаил Подоляк (Фото – Офис президента)

Инициатива президента Владимира Зеленского о приравнении коррупции к государственной измене во время военного положения является логичным шагом со стороны государства и вопросом национальной безопасности, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии для LIGA.net . По его словам, изменения не будут касаться "устойчивой антикоррупционной инфраструктуры" в Украине, а наоборот повысят эффективность ее работы.

"Президент посылает четкий сигнал чиновникам: заниматься клептоманией в стране, находящейся в состоянии полномасштабной войны за собственное выживание, является по меньшей мере клиническим проявлением суицидальных намерений, а фактически — буквально государственным предательством. В этом плане усиление уголовной ответственности за коррупционные преступления является логичным шагом со стороны государства – более того, вопросом национальной безопасности", – сказал он.

Журналист спросил Подоляка, действительно ли предлагается исключить возможность избрания меры пресечения в виде залога для подозреваемых в коррупции.

По его словам, общество "переполнено" запросом на справедливость, а возможность выхода из-под стражи подозреваемых в коррупции чиновников в мирное и военное время "на эмоциональном уровне воспринимается по-разному".

"Во втором случае, как "откупная" и легальная возможность воровать. Устранение этой возможности будет мощной демонстрацией серьезности намерений президентской вертикали", – отметил советник главы ОП.

На вопрос, кто готовит такую законодательную инициативу, Подоляк предложил дождаться доработки и публикации текста законопроекта: "Определенные нюансы могут до сих пор дискутироваться в экспертных кругах".

Он заявил, что эта инициатива не будет касаться "устойчивой антикоррупционной инфраструктуры" в Украине: Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда.

"Что можно сказать абсолютно точно: устойчивой антикоррупционной инфраструктуры в виде НАБУ-САП-ВАКС эта инициатива касаться не будет. Напротив, изменения к Уголовному процессуальному кодексу позволят детективам и прокурорам повысить эффективность работы", – сказал Подоляк.

На LIGA.net вышел обширный текст об этой инициативе президента.

  • 27 августа президент Зеленский заявил, что хочет приравнять коррупцию к государственной измене на время военного положения. Он отметил, что в ближайшую неделю предложит Верховной Раде соответствующий законопроект.
  • 23 июня президент Зеленский поручил создать комиссию для проверки всех военных во всех регионах. Это произошло после скандала с военкомом Одесщины Евгением Борисовым, у семьи которого за границей и в Украине нашли элитную недвижимость и авто .
  • 9 августа глава НАПК сообщил, что ведомство проверяет 135 военнослужащих . По его словам, обычно проверка подтверждает доброчестность большинства работников.

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Артём Джерипа, Юрий Смирнов
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