Корупція як держзрада. Подоляк: Зміни не стосуватимуться антикорупційної інфраструктури

Ініціатива президента Володимира Зеленського про прирівняння корупції до державної зради під час військового стану є логічним кроком з боку держави та питанням національної безпеки, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі для LIGA.net. За його словами, зміни не стосуватимуться "сталої антикорупційної інфраструктури" в Україні, а навпаки підвищать ефективність її роботи.

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"Президент надсилає чіткий сигнал чиновникам: займатися клептоманією у країні, що знаходиться у стані повномасштабної війни за власне виживання, є щонайменше клінічним проявом суїцидальних намірів, а фактично — буквально державною зрадою. В цьому плані посилення кримінальної відповідальності за корупційні злочини є логічним кроком з боку держави — більше того, питанням національної безпеки", – сказав він.

Журналіст запитав Подоляка, чи дійсно пропонується виключити можливість обрання запобіжного заходу у вигляді застави для підозрюваних у корупції.

За його словами, суспільство "переповнене" запитом на спроведливість, а можливість виходу з-під варти підозрюваних у корупції чиновників у мирний та воєнний час "на емоційному рівні сприймається по-різному".

"У другому випадку, як "відкупна" та легальна можливість красти. Усунення цієї можливості буде потужною демонстрацією серйозності намірів президентської вертикалі", – зазначив радник глави ОП.

На запитання, хто саме готує таку законодавчу ініціативу, Подоляк запропонував дочекатися допрацювання та публікації тексту законопроекту: "Певні нюанси можуть досі дискутуватися в експертних колах".

Він заявив, що ця ініціатива не стосуватиметься сталої антикорупційної інфраструктури в Україні: Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду.

"Що можна сказати абсолютно точно: сталої антикорупційної інфраструктури у вигляді НАБУ-САП-ВАКС ця ініціатива стосуватися не буде. Напроти, зміни до Кримінального процесуального кодексу дозволять детективам та прокурорам підвищити ефективність роботи", – сказав Подоляк.

На LIGA.net вийшов великий текст про цю ініціативу президента.

27 серпня президент Зеленський заявив, що хоче прирівняти корупцію до державної зради на час воєнного стану. Він зазначив, що найближчого тижня запропонує Верховній Раді відповідний законопроєкт.

23 червня президент Зеленський доручив створити комісію для перевірки всіх військкомів у всіх регіонах. Це відбулось після скандалу з військкомом Одещини Євгеном Борисовим, у родини якого за кордоном та в Україні знайшли елітну нерухомість та авто.

9 серпня глава НАЗК повідомив, що відомство перевіряє 135 військкомів. За його словами, зазвичай, перевірка підтверджує доброчесність більшості працівників.

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