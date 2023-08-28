Корупція як держзрада. Подоляк: Зміни не стосуватимуться антикорупційної інфраструктури
Ініціатива президента Володимира Зеленського про прирівняння корупції до державної зради під час військового стану є логічним кроком з боку держави та питанням національної безпеки, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі для LIGA.net. За його словами, зміни не стосуватимуться "сталої антикорупційної інфраструктури" в Україні, а навпаки підвищать ефективність її роботи.
"Президент надсилає чіткий сигнал чиновникам: займатися клептоманією у країні, що знаходиться у стані повномасштабної війни за власне виживання, є щонайменше клінічним проявом суїцидальних намірів, а фактично — буквально державною зрадою. В цьому плані посилення кримінальної відповідальності за корупційні злочини є логічним кроком з боку держави — більше того, питанням національної безпеки", – сказав він.
Журналіст запитав Подоляка, чи дійсно пропонується виключити можливість обрання запобіжного заходу у вигляді застави для підозрюваних у корупції.
За його словами, суспільство "переповнене" запитом на спроведливість, а можливість виходу з-під варти підозрюваних у корупції чиновників у мирний та воєнний час "на емоційному рівні сприймається по-різному".
"У другому випадку, як "відкупна" та легальна можливість красти. Усунення цієї можливості буде потужною демонстрацією серйозності намірів президентської вертикалі", – зазначив радник глави ОП.
На запитання, хто саме готує таку законодавчу ініціативу, Подоляк запропонував дочекатися допрацювання та публікації тексту законопроекту: "Певні нюанси можуть досі дискутуватися в експертних колах".
Він заявив, що ця ініціатива не стосуватиметься сталої антикорупційної інфраструктури в Україні: Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду.
"Що можна сказати абсолютно точно: сталої антикорупційної інфраструктури у вигляді НАБУ-САП-ВАКС ця ініціатива стосуватися не буде. Напроти, зміни до Кримінального процесуального кодексу дозволять детективам та прокурорам підвищити ефективність роботи", – сказав Подоляк.
На LIGA.net вийшов великий текст про цю ініціативу президента.
- 27 серпня президент Зеленський заявив, що хоче прирівняти корупцію до державної зради на час воєнного стану. Він зазначив, що найближчого тижня запропонує Верховній Раді відповідний законопроєкт.
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