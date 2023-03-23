Косово присоединилось к санкциям США против ЧВК Вагнера

Косово поддержало санкции США в отношении террористической организации Группа Вагнера. Об этом сообщает Euroactiv.

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В январе США признали ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией, а Министерство финансов США ввело санкции против компаний, связанных с ЧВК Вагнера.

Премьер-министр Косово Альбин Курти объявил о согласии страны с решением США, заявив, что вагнеровцы "угрожают и подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины".

Вице-премьер Косово Бесник Бислими заявил, что санкции США были направлены на то, чтобы уменьшить возможности России вести войну с Украиной.

"Министерство иностранных дел и диаспоры Косово предлагает дополнить и изменить решение правительства Косово об осуществлении международных санкций, введенных США, которые реализуются нашей Республикой в отношении международных обязательств против группы Вагнера, а также их партнеров и других компаний, поддерживающих российскую военную кампанию", – сказал он.

Как отмечается, причины, по которым Косово наложило санкции на ЧВК Вагнера, также могут быть связаны с сообщениями об активности группы на Западных Балканах.

В январе 2023 года сообщалось, что ЧВК вербует наемников в регионе через связи с правыми организациями. Это вызвало реакцию США и, вероятно, подтолкнуло Минфин Косово к введению дополнительных санкций.

9 января 2023 года Politico со ссылкой на американских чиновников и внутренние документы Белого дома сообщило, что ЧВК Вагнера наращивает свое присутствие в Сербии, что вызывает обеспокоенность в США.

19 января в Сербии подали судебный иск в связи с попытками вербовки граждан страны в российскую частную военную компанию Вагнера.

1 марта президента Сербии Александр Вучич заявил, что сербские наемники ЧВК Вагнера будут арестованы при возвращении домой.

Наталія Медведєва

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