Коваленко: Разговоры о мобилизации женщин вообще не имеют смысла

Алексей Арестович (Фото: Facebook пропагандиста)

Информация о мобилизации женщин, распространяемая в социальных сетях в последнее время, не соответствует действительности. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

"Мобилизация женщин в Украине не планировалась и не планируется. Все разговоры об этом вообще не имеют никакого смысла", – заявил он.

По словам Коваленко, фейки распространяют блогеры, работающие в интересах российской пропаганды, в частности, бывший внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Арестович, напомню, под санкциями. Его YouTube заблокировали. Работает в информационном плане в интересах рашки", – написал он.

Кроме того, дезинформацию о мобилизации женщин распространяет российская блогерша Юлия Латынина, которая также является частью дезинформационной кампании Кремля, направленной на якобы либеральную публику.

"Российские спецслужбы всегда внедряли таких, как она, в ряды либералов, чтобы получать информацию изнутри и влиять на подобную аудиторию", – сообщил Коваленко.